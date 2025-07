Eksplozja radości w Grudziądzu! GKM wygrał kluczowy mecz

Stało się! Bayersystem GKM Grudziądz wygrał jeden z najważniejszych meczów w sezonie i przybliżył się do czołowej czwórki. Podopieczni Roberta Kościechy byli lepsi od Stelmet Falubazu Zielona Góra i po raz drugi w obecnej kampanii pokonali ekipę z Winnego Grodu. Nie ma co ukrywać, ten wynik ma ogromne znaczenie w kontekście awansu do fazy play-off.