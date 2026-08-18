Piotr Baron o hitowym meczu PRES Toruń, Michelsenie i powrocie Patryka Dudka

PRES Toruń wygrywa mimo braku Dudka!

W niedzielny wieczór "Anioły" miały bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, do grodu Kopernika przyjechała najlepsza drużyna PGE Ekstraligi - Betard Sparta Wrocław. Po drugie, w składzie gospodarzy zabrakło Patryka Dudka. Zamiast lidera, na torze pojawiali się młodzieżowcy PRES Toruń. Już w pierwszym wyścigu dnia, Antoni Kawczyński wywołał ekstazę na trybunach. "Kawka" pokonał Artioma Łagutę i Bartłomieja Kowalskiego. M.in. dzięki tym ważnym punktom, Torunianie pokonali rywali w stosunku 48:42. Po zawodach dumy z podopiecznych nie ukrywał Piotr Baron.

- Można być dumnym z tej drużyny. Mikkel Michelsen pokazał w biegu nr 15, że walczy o punkty i takiego Mikkela oczekiwaliśmy. Dołączył do nas i bardzo się z tego cieszymy - mówił trener PRES Toruń. A co z Patrykiem Dudkiem i jego powrotem na tor? - Do środy z całą pewnością nie wsiądzie na motocykl. W środę ma przejść resztę badań. Jeśli lekarze i on sam uznają, że czuje się dobrze, to w okolicach piątku potrenujemy i jeśli Patryk dołączy, to pojedzie z nami do Gorzowa. Jeżeli natomiast będzie potrzebował odpoczynku, to go dostanie, ponieważ to nie jest najważniejsza faza - wskazał szkoleniowiec.

Więcej wypowiedzi Piotra Barona po meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław znajdziecie w materiale wideo, który zamieszczamy nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

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PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)

10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)

11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)

12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)

13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)

14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)

16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42