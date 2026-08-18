Piotr Baron o hitowym meczu PRES Toruń, Michelsenie i powrocie Patryka Dudka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-18 10:31

Trener Piotr Baron podsumował dla "Super Expressu" niedzielny mecz PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław. Szkoleniowiec mówił o dumie, zwyżkującej formie Mikkela Michelsena i planach, związanych z powrotem na tor Patryka Dudka. Zobaczcie materiał wideo na se.pl!

Piotr Baron chwali PRES Toruń i mówi, co dalej z Patrykiem Dudkiem

PRES Toruń wygrywa mimo braku Dudka!

W niedzielny wieczór "Anioły" miały bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, do grodu Kopernika przyjechała najlepsza drużyna PGE Ekstraligi - Betard Sparta Wrocław. Po drugie, w składzie gospodarzy zabrakło Patryka Dudka. Zamiast lidera, na torze pojawiali się młodzieżowcy PRES Toruń. Już w pierwszym wyścigu dnia, Antoni Kawczyński wywołał ekstazę na trybunach. "Kawka" pokonał Artioma Łagutę i Bartłomieja Kowalskiego. M.in. dzięki tym ważnym punktom, Torunianie pokonali rywali w stosunku 48:42. Po zawodach dumy z podopiecznych nie ukrywał Piotr Baron.

- Można być dumnym z tej drużyny. Mikkel Michelsen pokazał w biegu nr 15, że walczy o punkty i takiego Mikkela oczekiwaliśmy. Dołączył do nas i bardzo się z tego cieszymy - mówił trener PRES Toruń. A co z Patrykiem Dudkiem i jego powrotem na tor? - Do środy z całą pewnością nie wsiądzie na motocykl. W środę ma przejść resztę badań. Jeśli lekarze i on sam uznają, że czuje się dobrze, to w okolicach piątku potrenujemy i jeśli Patryk dołączy, to pojedzie z nami do Gorzowa. Jeżeli natomiast będzie potrzebował odpoczynku, to go dostanie, ponieważ to nie jest najważniejsza faza - wskazał szkoleniowiec.

Więcej wypowiedzi Piotra Barona po meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław znajdziecie w materiale wideo, który zamieszczamy nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 23

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)
  • 10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)
  • 12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)
  • 2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)
  • 3. Daniel Bewley - ZZ
  • 4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)
  • 5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)
  • 6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk

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