Wakacyjne lanie na Motoarenie. "Anioły" nie miały litości dla outsidera

Żużel: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Innpro ROW Rybnik, 12. kolejka PGE Ekstraligi

Dla "Aniołów" to miał być mecz nr 900 w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale na przeszkodzie stanęło odwołanie spotkania w Częstochowie. W efekcie na okrągłą liczbę poczekamy do 25 lipca i domowego starcia torunian z Gezet Stalą Gorzów. W nim również faworytem będzie zespół Piotra Barona. Jeśli chodzi o "Rekiny", to na Motoarenę przyjechały one bez większej presji. Dla beniaminka liczy się przede wszystkim faza play-down, w której powalczą o utrzymanie w PGE Ekstralidze. W piątek do grodu Kopernika powrócił Chris Holder, dla którego każdy występ w Toruniu jest sentymentalną podróżą. Australijczyk to legenda toruńskiej drużyny. Mistrz świata z 2012 roku ścigał się w anielskim kevlarze w latach 2008-2021.

Relację z meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Innpro ROW Rybnik znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z trybun i toru. Zachęcamy do obejrzenia materiałów Piotra Lampkowskiego!

Apator - ROW: Wyniki i relacja z meczu na Motoarenie

Chris Holder został ciepło przywitany na Motoarenie, ale już w pierwszym wyścigu nie było mowy o sentymentach. Australijczyk już na pierwszym okrążeniu musiał uznać wyższość pary Kvech - Dudek, która przywiozła pewny triumf. W pierwszej serii torunianie aż trzy razy wygrali 5:1. Rywali pokonywał jeden reprezentant przyjezdnych - Maksym Drabik. Polski lider "Rekinów" ściął się później z Janem Kvechem. W trakcie wyścigu nr 5 Czech miał problemy z płynną jazdą i było blisko kontaktu. W drugiej serii rybniczanie podjęli walkę, ale przewaga "Aniołów" nie podlegała dyskusji. Warto odnotować zwycięstwo Holdera, co kibice z Torunia skwitowali głośnymi brawami.

Z perspektywy gospodarzy wynik był bardzo bezpieczny, ale trzecia seria była bardzo ciekawa na torze. Dowodem walka duetu Lambert - Dudek z Holderem i Czugunowem. W pewnym momencie przyjezdni wyszli na podwójne prowadzenie, ale "Lambo" poradził sobie z oboma rywalami, a "Duzers" zostawił za plecami Rosjanina z polskim paszportem. Już po biegu nr 11 wiedzieliśmy na pewno, że torunianie wygrają to spotkanie. Triumf przypieczętował duet Michelsen - Dudek. W końcówce Piotr Baron po raz kolejny dał więcej szans młodzieżowcom i m.in. dlatego goście przekroczyli barierę 30 punktów.

Mecz potoczył się zgodnie z przewidywaniami. Torunianie jeżdżą w innej lidze niż goście z Rybnika. Dla podopiecznych Piotra Żyto najważniejsze spotkania przyjdą dopiero w fazie play-down. Być może szkoleniowiec beniaminka skorzysta w nich z Nickiego Pedersena, który obserwując poczynania kolegów z drużyn mógł mieć nadzieję, że ktoś ze sztabu szkoleniowego wybierze jego numer telefonu.

Innpro ROW Rybnik - 31

1. Chris Holder - 9 (1,3,2,1,2)

2. Gleb Czugunow - 2 (0,0,0,2,-)

3. Kacper Pludra - 5+1 (0,0,2,1,2*)

4. Maksym Drabik - 10+2 (3,2,1*,0,3,1*)

5. Rohan Tungate - 4 (1,2,1,0)

6. Paweł Trześniewski - 0 (0,0,0)

7. Kacper Tkocz - 1 (1,0,w)

8. Jesper Knudsen - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 59

9. Patryk Dudek - 6+2 (2*,1,1,2*)

10. Robert Lambert - 14 (2,3,3,3,3)

11. Jan Kvech - 9+1 (3,1,2*,3,0)

12. Mikkel Michelsen - 12 (3,3,3,3,-)

13. Emil Sajfutdinow - 9+2 (2*,2,3,2*,-)

14. Mikołaj Duchiński - 4+2 (2*,1*,0,1)

15. Antoni Kawczyński - 5 (3,1,1,0)

16. Krzysztof Lewandowski - NS

Sędzia: Michał Sasień

Widzów: ok. 8 tysięcy

Bieg po biegu: