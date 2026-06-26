Zderzenie dwóch światów na Motoarenie. Życiowy wynik zawodnika PRES Toruń

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 67:23

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 67

9. Patryk Dudek - 13+2 (3,2*,2*,3,3)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Norick Bloedorn - 12+1 (1,3,3,3,2*)

12. Mikkel Michelsen - 5+2 (2*,2*,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,3,2*,-)

14. Mikołaj Duchiński - 6+2 (2*,2*,1,1)

15. Antoni Kawczyński - (3,0,2*,

16. Nicolai Heiselberg - NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 23

1. Rohan Tungate - 8+1 (2,2,t,1*,1,2)

2. Sebastian Szostak - 1+1 (0,1*,0,-)

3. Jakub Miśkowiak - 2 (0,0,2,0,0)

4. Mads Hansen - 5 (1,1,0,2,1)

5. Jaimon Lidsey - 4 (1,0,2,1,-,0)

6. Franciszek Karczewski - 0 (0,-,-)

7. Szymon Ludwiczak - 3 (1,0,1,1,0)

8. Alan Ciurzyński - 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (60,66) Dudek, Tungate, Bloedorn, Miśkowiak - 4:2

2. (61,32) Kawczyński, Duchiński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 (9:3)

3. (60,25) Sajfutdinow, Michelsen, Lidsey, Szostak - 5:1 (14:4)

4. (60,22) Lambert, Duchiński, Hansen, Ludwiczak - 5:1 (19:5)

5. (61,88) Bloedorn, Michelsen, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (24:6)

6. (60,61) Sajfutdinow, Tungate, Szostak, Kawczyński - 3:3 (27:9)

7. (60,59) Lambert, Dudek, Ludwiczak, Lidsey - 5:1 (32:10)

8. (61,50) Sajfutdinow, Miśkowiak, Duchiński, Hansen - 4:2 (36:12)

9. (61,14) Lambert, Dudek, Ludwiczak, Szostak - 5:1 (41:13)

10. (61,70) Bloedorn, Lidsey, Michelsen, Ciurzyński - 4:2 (45:15)

11. (61,45) Dudek, Hansen, Tungate, Michelsen - 3:3 (48:18)

12. (61,50) Bloedorn, Kawczyński, Lidsey, Ludwiczak - 5:1 (53:19)

13. (61,24) Lambert, Sajfutdinow, Tungate, Miśkowiak - 5:1 (58:20)

14. (62,07) Dudek, Bloedorn, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (63:21)

15. (61,42) Lambert, Tungate, Duchiński, Lidsey - 4:2 (67:23)

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: ok. 9 tysięcy

Komisarz toru: Łukasz Izak

Pierwszy mecz: 53:37 dla PRES Toruń, bonus: PRES Toruń

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Początek 10. kolejki PGE Ekstraligi dla "Aniołów"

W minioną niedzielę PRES Toruń popisał się w starciu z Orlen Oil Motorem. W piątkowy wieczór fani z grodu Kopernika liczyli, że czeka ich mecz bez większego stresu. Włókniarz nie miał nic do stracenia i liczyliśmy, że z torów będą się sypać iskry. Przed zawodami kibice spotkali się z uwielbianym w Toruniu Darcy'm Wardem. Transparent "Welcome home Darcy, Apator never forgot" został przygotowany dla Australijczyka.

Tymczasem na torzedominacja obrońców tytułu nie podlegała żadnej dyskusji. Torunianie od samego początku pokazali, kto ma walczyć o medale, a kto jest murowanym kandydatem do opuszczenia PGE Ekstraligi. Swoje problemy miał Mikkel Michelsen, ale w pierwszych dwóch seriach Duńczyk zdołał utrzymać rywali za plecami. Warte odnotowania były wyścigi z udziałem Mikołaja Duchińskiego. Wychowanek klubu nie znalazł pogromcy w pierwszej połowie zawodów.

Sprawę zwycięstwa "Anioły" rozstrzygnęły już w wyścigu numer 9. Problemy miał właściwie tylko Mikkel Michelsen. Pozostali dobrze się bawili. Tradycyjnie już PRES Toruń znakomicie wypadł w wyścigu nr 12, a Emil Sajfutdinow zakończył rywalizację przed wyścigami nominowanymi. Ostatecznie gospodarze wygrali 67:23, a życiowy wynik zaliczył Norick Bloedorn - 12+1 zawodnika do lat 24 spotkało się z owacją kibiców. Fani dostali bezstresowy wieczór i mogą czekać na derbowy pojedynek z Bayersystem GKM Grudziądz.