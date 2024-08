Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

15 sierpnia - co to za święto? Kościół przypomina o obowiązkowej mszy

W czwartek (15 sierpnia) w kalendarzu mamy Święto Wojska Polskiego. To jednak nie wszystko, gdyż 15 sierpnia jest bardzo ważnym dniem dla praktykujących katolików. Tego dnia frekwencja w kościołach powinna dopisywać. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny znajduje się na liście świąt nakazanych, więc chrześcijanie mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Katolicy, którzy nie pojawią się w kościele, popełniają grzech. Kościół dopuszcza wyjątki wobec tych, którzy nie są w stanie uczestniczyć w Eucharystii. Warto wiedzieć, że 15 sierpnia mamy jeszcze jeden zwyczaj, który nie traci na popularności, choć część wiernych spogląda na znajomych ze zdziwieniem. O co chodzi? Dalszy ciąg materiału i szczegółowe wyjaśnienie znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Dlaczego 15 sierpnia ludzie przychodzą do kościoła z kwiatami?

15 sierpnia to według popularnego zwyczaju dzień Matki Boskiej Zielnej. Skąd wywodzi się polska tradycja? Chrześcijanie wierzą, że trzy dni po śmierci Najświętszej Marii Panny apostołowie nie znaleźli w grobie ciała, tylko same kwiaty i zioła, i na tę pamiątkę święci się w tym dniu kwitnące zioła, kłosy zbóż, owoce, warzywa. Co za tym idzie - wielu uczestników mszy świętej przynosi ze sobą rośliny - kwiaty, zioła. Rolnicy dziękują Maryi za obfite plony i proszą, aby pamiętała o nich w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach. Ludzie z kwiatami, owocami, warzywami i ziołami nie powinni zatem dziwić, ale na wszelki wypadek przypominamy czytelnikom "Super Expressu" o tej sympatycznej tradycji.

Co istotne - w większości parafii, porządek mszy będzie przypominał ten, kojarzony z niedzielami. Dla większości Polaków 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Jeżeli chcą sobie zapewnić długi weekend, to muszą uzyskać zgodę pracodawcy na wolne 16 sierpnia. Przy planowaniu najbliższych dni warto też sprawdzić aktualną prognozę pogody.

