19-latek utonął w Mołtawie. Tragedia na oczach ludzi

- Tuż przed godziną 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który znalazł się pod wodą w okolicach Mostu Zielonego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy KM PSP w Gdańsku, dodatkowo Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową z KP PSP w Kościerzynie oraz patrol wodny Pomorska Policja - informuje straż pożarna. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny. Około godziny 14 odnaleziono ciało mężczyzny. - Nurek z KM PSP w Gdańsku zszedł pod wodę i w warunkach słabej przejrzystości odnalazł poszkodowanego, który po wydobyciu ok. godz. 14 został przekazany zespołowi PRM. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanemu - kontynuuje oficer prasowy.

- Wstępne czynności nie wykazały by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało 19-łatka zostało przewiezione do Zakład Medycyny Sądowej - powiedziała dla trojmiasto.pl podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.

