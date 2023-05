2-latek potrącony przez babcię pod Bytowem. Chłopiec zmarł w szpitalu

Babcia potrąciła swojego 2-letniego wnuczka autem w Ząbinowicach pod Bytowem, w wyniku czego chłopiec zmarł. Wszystko działo się przed domem na prywatnej posesji we wtorek, 30 maja, ok. godz. 11. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że prowadząca audi 51-letnia kobieta, wykonując jakiś manewr na podwórku, najechała na 2-latka - mówi starszy sierżant Dawid Łaszcz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Jak dodaje, dziecko zostało ciężko ranne i już na miejscu zdarzenia rozpoczęła się jego reanimacja, po której udało się przywrócić funkcje życiowe. Chłopca zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale wkrótce po przetransportowaniu do placówki 2-latek zmarł. Jego babcia została ponadto przebadana na obecność alkoholu we krwi - kobieta była trzeźwa. Sprawą śmiertelnego wypadku pod Bytowem zajęła się również tamtejsza prokuratura rejonowa.

