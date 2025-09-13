235 tys. osób stanie przed komisją wojskową. Wezwanie dostaną także kobiety

2025-09-13 9:35

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło zasady kwalifikacji wojskowej na 2026 rok. Przed komisje zostanie wezwanych aż 235 tys. osób. Co ciekawe, wezwanie otrzymają także kobiety z wykształceniem medycznym, informatycy, a nawet mężczyźni po 50. roku życia.

Autor: MaciejBednarek//pixabay/ CC0 Podstawową kategorie osób wzywanych na komisje wojskowe stanowią mężczyźni urodzeni w 2004 roku / zdjęcie ilustracyjne.
W ostatnich dniach Polska znów znalazła się w centrum uwagi w związku z atakami dronów pochodzących z Rosji. Obiekty te wielokrotnie naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, lecz na szczęście na ten moment wszystko jest już pod kontrolą. Mimo to, w takim klimacie, pełnym napięcia i niepewności, ważna staje się wiedza o tym, jakie obowiązki mogą nas dotyczyć, kiedy chodzi o służbę obronną czy obowiązki wobec państwa - nawet wtedy, gdy nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w działania wojenne. Mało kto o tym wie, ale już za kilka miesięcy kolejna kwalifikacja wojskowa.

Wojsko wezwie 235 tys. osób. Jest rozporządzenie MON na 2026 rok

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie, w którym wyjaśniono zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 roku. Wynika z niego, że przed komisje kwalifikacyjne zostanie wezwanych aż 235 tys. osób – w tym nie tylko młodzi mężczyźni, ale także kobiety wykonujące zawody kluczowe dla obronności kraju, a nawet mężczyźni po 50. roku życia.

Kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa?

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi 16 stycznia 2026 r., a sama kwalifikacja będzie trwała od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r. W tym czasie komisje mają ocenić zdolność fizyczną i psychiczną do czynnej służby wojskowej wszystkich osób, które znajdą się w wykazie MON.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Kto musi stawić się przed komisją?

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2026 r. do kwalifikacji wojskowej wezwani będą:

  • Mężczyźni urodzeni w 2007 roku
  • Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby wojskowej
  • Osoby uznane w latach 2024-2025 za czasowo niezdolne do służby, jeśli okres tej niezdolności kończy się przed 30 kwietnia 2026 r.
  • Osoby, które złożą wniosek o zmianę kategorii zdolności przed końcem kwalifikacji
  • Osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeśli nie mają przyznanej kategorii zdolności
  • Kobiety wykonujące zawody istotne dla obronności, takie jak psycholog, informatyk czy diagnosta laboratoryjny
  • Kobiety z roczników 1999–2007, posiadające wykształcenie lub kwalifikacje przydatne w wojsku.

Jak podkreśla MON, celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Na tej podstawie określana jest kategoria wojskowa (A, B, D, E), a osoby zdolne mogą być w przyszłości powołane do różnych form służby, w tym dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

