272 miliony złotych na emerytury księży. Rząd opublikował projekt ustawy budżetowej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-03 3:49

W projekcie budżetu na 2026 rok zapisano ponad 272 mln zł na Fundusz Kościelny. To środki przeznaczone głównie na opłacanie składek emerytalno-rentowych duchownych, ale także na remonty zabytków sakralnych i działalność charytatywną. Kwota, choć nieco niższa niż rok wcześniej, wciąż robi ogromne wrażenie.

Księża w Wielki Czwartek

i

Autor: Łukasz Gągulski
Super Express Google News
  • Rząd planuje przeznaczyć ponad 272 mln zł na Fundusz Kościelny w projekcie budżetu na 2026 rok.
  • Środki te pokrywają głównie składki emerytalno-rentowe duchownych, ale także remonty zabytków sakralnych i działalność charytatywną.
  • Fundusz Kościelny, istniejący od 1950 roku, wciąż budzi kontrowersje społeczne ze względu na finansowanie z budżetu państwa.
  • Chcesz wiedzieć, dlaczego te wydatki rosną i jak Fundusz Kościelny wpływa na budżet państwa? Sprawdź w artykule!

Ile państwo wyda na emerytury księży w 2026 roku? Miliony złotych na duchownych

W projekcie budżetu na 2026 rok znalazła się pozycja, która od lat budzi spore emocje – Fundusz Kościelny. Według planów rządu na składki emerytalno-rentowe i zdrowotne dla duchownych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem kościołów i związków wyznaniowych trafi ponad 272 mln zł. To ogromna suma, choć formalnie nieco niższa niż rok wcześniej – w 2025 r. zapisano w budżecie 275,7 mln zł, a w 2024 r. było to 257 mln zł.

W praktyce wydatki te rosną niemal z roku na rok, głównie z powodu waloryzacji emerytur i zmian w płacy minimalnej. A ponieważ najniższe świadczenia w Polsce stale rosną, państwo musi sięgać coraz głębiej do kieszeni podatników, aby uregulować zobowiązania wobec duchownych.

Polecany artykuł:

W tych polskich miastach żyje się najlepiej. To te 10 miejscowości

Emerytury księży: ile wynoszą świadczenia?

Podobnie jak inni emeryci, także duchowni korzystający z Funduszu Kościelnego mają prawo do świadczeń waloryzowanych co roku. Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1409,18 zł. Rząd szacuje, że w 2026 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 4,9 proc., a to oznacza, że świadczenia duchownych – tak samo jak innych emerytów – jeszcze wzrosną.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Majątek Tadeusza Rydzyka [LISTA]

Majątek Rydzyka
16 zdjęć

Skąd wziął się Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny utworzono na podstawie ustawy z 20 marca 1950 r. Obecnie korzystają z niego wszystkie kościoły i związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny w Polsce. Środki na jego funkcjonowanie pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, co od lat budzi mieszane opinie społeczne. Zdecydowana większość pieniędzy, bo aż 95 proc., przeznaczana jest na opłacanie składek emerytalnych i zdrowotnych księży, zakonników, zakonnic oraz przedstawicieli innych wspólnot religijnych.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka!
Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Donald Tusk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURA
KOŚCIÓŁ