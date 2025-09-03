Rząd planuje przeznaczyć ponad 272 mln zł na Fundusz Kościelny w projekcie budżetu na 2026 rok.

Środki te pokrywają głównie składki emerytalno-rentowe duchownych, ale także remonty zabytków sakralnych i działalność charytatywną.

Fundusz Kościelny, istniejący od 1950 roku, wciąż budzi kontrowersje społeczne ze względu na finansowanie z budżetu państwa.

Ile państwo wyda na emerytury księży w 2026 roku? Miliony złotych na duchownych

W projekcie budżetu na 2026 rok znalazła się pozycja, która od lat budzi spore emocje – Fundusz Kościelny. Według planów rządu na składki emerytalno-rentowe i zdrowotne dla duchownych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem kościołów i związków wyznaniowych trafi ponad 272 mln zł. To ogromna suma, choć formalnie nieco niższa niż rok wcześniej – w 2025 r. zapisano w budżecie 275,7 mln zł, a w 2024 r. było to 257 mln zł.

W praktyce wydatki te rosną niemal z roku na rok, głównie z powodu waloryzacji emerytur i zmian w płacy minimalnej. A ponieważ najniższe świadczenia w Polsce stale rosną, państwo musi sięgać coraz głębiej do kieszeni podatników, aby uregulować zobowiązania wobec duchownych.

Emerytury księży: ile wynoszą świadczenia?

Podobnie jak inni emeryci, także duchowni korzystający z Funduszu Kościelnego mają prawo do świadczeń waloryzowanych co roku. Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1409,18 zł. Rząd szacuje, że w 2026 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 4,9 proc., a to oznacza, że świadczenia duchownych – tak samo jak innych emerytów – jeszcze wzrosną.

Skąd wziął się Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny utworzono na podstawie ustawy z 20 marca 1950 r. Obecnie korzystają z niego wszystkie kościoły i związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny w Polsce. Środki na jego funkcjonowanie pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, co od lat budzi mieszane opinie społeczne. Zdecydowana większość pieniędzy, bo aż 95 proc., przeznaczana jest na opłacanie składek emerytalnych i zdrowotnych księży, zakonników, zakonnic oraz przedstawicieli innych wspólnot religijnych.