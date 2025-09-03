4 tys. zł tygodniowo bez doświadczenia. Szukają pracowników na już!

Marzysz o wysokich zarobkach bez doświadczenia? Okazuje się, że to możliwe, ale wymaga wyjazdu z Polski.

W Holandii, przy zbiorze papryki, można zarobić nawet 4 tys. zł tygodniowo.

Plantatorzy w rejonie Marknesse poszukują pracowników, oferując stawkę do 18,84 euro za godzinę oraz często zapewniając zakwaterowanie i transport.

Sprawdź, czy praca za granicą to złoty środek na twoje problemy finansowe i jakie są jej plusy i minusy!

4 tys. zł w tydzień. Tak płaci holenderski pracodawca

Najniższa krajowa w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto miesięcznie i obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. Przy standardowych rozliczeniach, po odjęciu obowiązkowych składek społecznych i zaliczki na podatek PIT, wypłata na rękę wynosi 3510,92 zł, więc dla wielu osób nie jest to zadowalająca kwota, patrząc m.in. na ceny wynajmów czy jedzenia w sklepach. Niestety właśnie tak wygląda rzeczywistość w Polsce. Okazuje się jednak, że osoby, które nawet nie mają doświadczenia, mogą zarabiać 4 tys. zł w tydzień, jednak powiązane jest to z opuszczeniem ojczyzny. Jak to możliwe? Wystarczy wyjechać do Holandii, gdzie za zabieranie papryki pracodawcy oferują stawkę od 15,84 euro za godzinę.

Zbieranie papryki za 4 tys. zł w tydzień? Brzmi jak plan!

Holenderscy plantatorzy poszukują pracowników do zbioru papryki i prac w szklarniach w rejonie Marknesse. Jak podaje portal biznes.interia.pl, tamtejsi pracodawcy oferują stawki od 15,84 do 18,84 euro za godzinę, tym samym tygodniowe zarobki sięgają nawet 4 tys. zł.

Co ważne, na plantacjach nie wymaga się doświadczenia ani znajomości języka, lecz w niektórych miejscach pracodawca informuje, iż zatrudnią osoby, które nie mają lęku wysokości oraz są dyspozycyjne. Jeśli więc twoje CV pasuje do opisu i jesteś gotów wyjechać za granicę w celu zarobkowym, być może to jest rozwiązanie.

Zakresem obowiązków pracowników w szklarniach i na halach jest: zbieranie papryki za pomocą jeżdżącej platformy, układanie papryki w kontenerze oraz dbałość o jakość zbioru i porządek na stanowisku pracy. Zachęcające może być również to, iż większość firm zapewnia swoim pracownikom nocleg oraz bezpłatny transport do pracy.

Czy wyjazd do pracy za granicę to dobry pomysł?

Marzenia o lepszym życiu, wyższych zarobkach i egzotycznych przygodach często prowadzą Polaków za granicę. Ale czy taka praca to rzeczywiście złoty środek na wszystkie problemy? Poniżej przedstawiamy plusy i minusy pracy za granicą:

Plusy:

Wyższe zarobki

Możliwość rozwoju zawodowego

Poprawa znajomości języka obcego

Poznanie nowej kultury.

Minusy:

Tęsknota za rodziną i przyjaciółmi

Trudności z adaptacją

Wyższe koszty życia

Potencjalne problemy z pracodawcą - nieuczciwi pracodawcy mogą wykorzystywać pracowników z zagranicy.