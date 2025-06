8-latka w stroju kąpielowym bawiła się sama w kałuży! Szokująca scena w parku

To już koniec sklepów, jakie znamy? Wkrótce będzie ich znacznie mniej. Dramatyczne prognozy

Niebezpieczne zdarzenie w jednym z parków. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, 8-letnia dziewczynka bawiła się w kałuży będąc jedynie w stroju kąpielowym. Zauważyła to przechodząca obok kobieta i zadzwoniła na policję. - Kobietę zaniepokoił fakt, że przy dziecku nie było żadnej osoby dorosłej, więc odprowadziła ją do miejsca zamieszkania – czytamy we wpisie KPP Bytów w mediach społecznościowych.

W domu 8-latki pojawili się też policjanci, zaniepokojeni sytuacją dziecka. Zastali tam jedynie ojca dziewczynki, którego… zaskoczył fakt, że dziecko znajduje się w stroju kąpielowym. Mundurowi zbadali trzeźwość ojca oraz ogólne warunki, w jakich przebywa 8-latka. Skończyło się na wniosku, że całe zdarzenie miało miejsce przez nieuwagę ojca.

- Dziecko w miejscu publicznym, bez nadzoru ubrane jedynie w sam strój kąpielowy mogło paść ofiarą przestępstwa, wychłodzić się bądź zgubić. Funkcjonariusze przeprowadzili z mężczyzną rozmowę, aby właściwie pełnił opiekę nad dzieckiem – napisali policjanci z Bytowa. Sytuacji rodzinnej 8-latki przyglądać się będzie dzielnicowy oraz specjalista ds. nieletnich. Mundurowi pochwalili reakcję kobiety, która nie przeszła obojętnie obok dziecka i przejęła się jej bezpieczeństwem.

Przypominamy, że opieka nad dzieckiem to nie tylko wielka radość, ale i odpowiedzialność. Brak opieki nad dzieckiem może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i społecznymi. Za zaniedbanie dziecka grozi odpowiedzialność karna, a rodzicom lub opiekunom grozi pozbawienie praw rodzicielskich.

Źródło: KPP Bytów

