Alarm w Trójmieście. Policja publikuje portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny

Policja apeluje o pomoc w identyfikacji mężczyzny

Do zdarzenia doszło w sobotę (14 czerwca 2025 r.) przy ul. Kampinoskiej. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci sporządzili portret pamięciowy mężczyzny, który odpowiada za to przestępstwo. Poszukiwany to mężczyzna może mieć ok. 30 lat. Jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie, ciemne włosy, krótką grzywkę, duże dłonie. Na lewej ręce ma znamiona wyglądające jak przypalenia skóry. Mężczyzna mówił w języku polskim, bez akcentu i bez wady wymowy. Miał na sobie czarną kurtkę typu „bomberka”, czarne buty oraz czarne dżinsowe spodnie.

Policja z ważnym apelem do kierowców

Prosimy o kontakt wszystkie osoby mające pojazdy wyposażone w wideorejestratory, które poruszały się 14 czerwca w godz. 5-10 ulicami:

Kampinoska,

Białowieska,

Niepołomicka,

Augustowska,

Pętla Świętokrzyska,

Raduńska do Parku Oruńskiego,

Świętokrzyska,

Srebrna,

lub były zaparkowane przy tych ulicach.

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które 14 czerwca 2025 r. były świadkami zdarzenia lub widziały w pobliżu poszukiwanego mężczyznę oraz osoby, które mają przydatne dla prowadzonego śledztwa informacje.

Jak skontaktować się z policją?

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami. Informacje można przekazać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 74 16 183 – Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, nr alarmowy 112 lub zgłaszając się do najbliższej jednostki policji, a także wysyłając na adres poczty [email protected]

Trójmiejska policja zapewnia, że teren i jego okolice pozostają pod ścisłym nadzorem patroli. Policjanci umundurowani oraz kryminalni dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

Źródło: KMP Gdańsk

