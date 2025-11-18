Awaria Cloudflare paraliżuje internet. Ogromne problemy dla milionów użytkowników i popularnych serwisów

Cloudflare, jeden z największych dostawców usług sieciowych na świecie, mierzy się z masową awarią, która wpływa na działanie niezliczonych serwisów i aplikacji. Miliony internautów, w tym mieszkańcy Polski, zgłaszają problemy z dostępem do popularnych platform.

Autor: StockSnap/ Pixabay.com Zdj. ilustracyjne.
  • Globalna awaria Cloudflare, kluczowego dostawcy usług sieciowych, dotknęła miliony internautów na całym świecie, w tym w Polsce.
  • Problemy z dostępem do popularnych platform, takich jak X, OpenAI i Canva, rozpoczęły się we wtorek (18 listopada) przed 12:30.
  • Cloudflare bada przyczynę usterki; dowiedz się, kiedy można spodziewać się powrotu internetu do normy i jak awaria wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Skala awarii jest ogromna, ponieważ na infrastrukturze Cloudflare bazuje szereg kluczowych usług internetowych. Oznacza to, że użytkownicy mogą napotykać trudności z logowaniem, przeglądaniem stron, a nawet z korzystaniem z funkcji potwierdzania tożsamości, które są standardem w wielu aplikacjach i serwisach. Brak dostępu do tych usług może znacząco utrudnić codzienne funkcjonowanie zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Globalna awaria Cloudflare: Co wiadomo o przyczynach i konsekwencjach?

Firma Cloudflare szybko potwierdziła wystąpienie problemów. Na oficjalnej stronie statusu usługi pojawił się komunikat: „Cloudflare jest świadomy problemu, który potencjalnie może dotyczyć wielu klientów, i go bada. Więcej szczegółów zostanie podanych, gdy tylko pojawią się nowe informacje.” Jak dotąd, przyczyny awarii nie zostały precyzyjnie określone, a sama firma nie podała szacowanego czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności. Internautom pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i śledzić rozwój sytuacji.

Wpływ tej awarii jest odczuwalny na szeroką skalę. Jak wynika z danych serwisu downdetector, wśród platform dotkniętych problemami znajdują się giganci tacy jak serwis X (dawniej Twitter), platforma sztucznej inteligencji OpenAI oraz narzędzie do projektowania graficznego Canva.

Kiedy internet wróci do normy? Prognozy i oczekiwania

Na obecnym etapie trudno jednoznacznie określić, kiedy awaria Cloudflare zostanie całkowicie usunięta. Złożoność infrastruktury internetowej i rozległość problemu sprawiają, że przywrócenie pełnej sprawności może potrwać. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że takie zdarzenia, choć rzadkie, są przypomnieniem o wzajemnych zależnościach w sieci i kluczowej roli, jaką odgrywają dostawcy tacy jak Cloudflare. Ich usługi są fundamentem dla stabilności i bezpieczeństwa miliardów połączeń każdego dnia.

Dla użytkowników oznacza to konieczność regularnego sprawdzania statusu ulubionych stron i aplikacji. W przypadku, gdy dana usługa nie działa, warto sprawdzić oficjalne komunikaty dostawców lub skorzystać z serwisów monitorujących awarie, takich jak downdetector. Będziemy na bieżąco aktualizować ten artykuł, gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące przyczyn, skali oraz przewidywanego czasu rozwiązania problemów związanych z awarią Cloudflare. Pozostaje mieć nadzieję, że specjaliści Cloudflare szybko uporają się z usterką, przywracając pełną funkcjonalność globalnej sieci.

