Awaria numeru alarmowego opanowana. "Przeprowadzona zostanie analiza"

Problemy z numerem alarmowym 999

Przypomnijmy, środę, 27 sierpnia, uległ awarii System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który odpowiada m.in. za obsługę zgłoszeń z numeru alarmowego czy przekazywanie zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego.

„W środę chwilę przed godziną 10:00 awarii uległy systemy baz danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”

– informowało wcześniej Ministerstwo Zdrowia.

Awarię systemu potwierdzili w rozmowie z Polską Agencją Prasową ratownicy medyczni. Podkreślili, że dyspozytorzy musieli kontaktować się z zespołami ratownictwa medycznego telefonicznie, gdyż "nie widzą" w systemie karetek. Ratownicy medyczni zaznaczyli, że dane pacjentów zapisują na kartkach.

Awaria numeru alarmowego opanowana

Jak informuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, awaria została opanowana. Co to oznaczało w praktyce dla osób potrzebujących pomocy?

„Połączenia na numer alarmowy 999 były odbierane przez dyspozytorów medycznych. Obsługa zgłoszeń była realizowana zgodnie z procedurami awaryjnymi, tj. drogą telefoniczną. Awaria nie miała wpływu na przyjmowanie wezwań, a dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego do nagłych zdarzeń odbywało się zgodnie z procedurą awaryjną”

– uspokaja resort zdrowia.

Co było przyczyną awarii numeru alarmowego?

„Awarii uległ serwer baz danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”

– poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

KCMRM podało, że od godziny 12:52 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego został przywrócony do działania w oparciu o „ośrodek zapasowy”.

„Przyczyną awarii był problem techniczny. Natychmiast po stwierdzeniu awarii zespół inżynierów Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przystąpił do jej diagnozowania celem podjęcia działań naprawczych. Problem nie był spowodowany atakiem hakerskim”

– informuje KCMRM.

Po usunięciu awarii, przeprowadzona zostanie analiza, która pozwoli zidentyfikować powód jej wystąpienia.

