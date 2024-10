Baloniki zamiast kwiatów i race. Tak wyglądał przejmujący pogrzeb Elizy i Tomka

Pogrzeb ofiar wypadku na S7

W piątek, 25 października, o godz. 11:00, rozpoczęła się msza święta żałobna Elizy i Tomka, ofiar wypadku na S7. Rodzina, koleżanki, koledzy, kibice Lechii Gdańsk - oni wszyscy przyszli, aby pożegnać młodych ludzi, którzy zginęli w karambolu na pod Gdańskiem. Przypomnijmy - w drogowym koszmarze zginęli również 7-letni Nikoś i 10-letni Mikołaj. Ich pogrzeby zaplanowano na sobotę.

Wzruszające słowa księdza

- Odeszli w jednej sekundzie do domu ojca. Tomasz i Eliza razem z dwojgiem rówieśników wracali z meczu, nie spodziewali się tego, odeszli zbyt wcześnie. Jednak dla nich zaczęło się nowe życie. To tylko przerwa, bo niebawem spotkają się ze swoimi rodzicami, życie jest krótkie. Módlmy się za te dzieci, za ich rodzinę, bliskich, Żeby wytrwali w tych ciężkich, trudnych chwilach. Módlmy się za nas. Nie dowiemy się, dlaczego oni zginęli, i nie trzeba o to pytać - mówił ksiądz proboszcz w trakcie ceremonii pogrzebowej.

Szkoła żegna zmarłych uczniów

W piątek (25 października) prokuratura złożyła zażalenie na brak aresztu dla Mateusza M., podejrzanego o spowodowanie tragedii na S7. Do tej sprawy wrócimy w trójmiejskim oddziale "Super Expressu". Rodzinie i bliskim wszystkich ofiar karambolu na S7 składamy wyrazy współczucia. Kondolencje bliskim złożyła m.in. szkoła, do której chodzili Eliza i Tomek.

- Mamie i Rodzinie... Nasze najszczersze kondolencje! Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Elizy i Tomka. Wciąż nie możemy się pogodzić z tak nagłym odejściem tych wspaniałych dzieci… Chociaż opuścili nas o wiele za wcześnie, było dla nas wielką przyjemnością móc na co dzień z Nimi obcować. Pamiętajmy, że „Żyjemy dopóty, dopóki żyje pamięć o nas”. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej - czytamy na profilu i stronie internetowej placówki

