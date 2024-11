Tragedia w Słupsku

Bmw staranowało pieszych. Nie żyje 24-latek. Młody kierowca z zarzutami

20-letni kierowca bmw, który w Słupsku wjechał autem w sześć osób usłyszał trzy zarzuty. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. W wypadku zginął 24-letni mężczyzna, a pięcioro poszkodowanych trafiło do szpitala.