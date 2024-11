To prawdziwa fortuna!

IMGW: 18 stopni w listopadzie. W prognozach opady śniegu i mrozy

W poniedziałek (25 listopada 2024 r.) IMGW poinformował o zarejestrowaniu na stacji meteorologicznej Pszenno (województwo dolnośląskie, powiat świdnicki) o godzinie 5:40 temperatury powietrza na poziomie 18,2 stopni Celsjusza. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że początek tygodnia będzie słoneczny i ciepły, ale na horyzoncie widzą już załamanie pogody.

We wtorek chłodny front atmosferyczny, związany z głębokim niżem znad Morza Północnego, przyniesie wzrost zachmurzenia i opady deszczu, a po jego przejściu napłynie chłodniejsza masa powietrza. Do soboty przewaga zachmurzenia dużego, opady deszczu i śniegu oraz chłodniej - wskazuje IMGW.

Załamanie pogody z deszczem ze śniegiem i mrozami. Nowa prognoza dla Polski

Już we wtorek Polacy muszą być gotowi na postępujące od zachodu opady deszczu, a temperatura ukształtuje się na poziomie od 3 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie powieje porywisty wiatr, w rejonie podgórskich Karpat osiągnie on 65 km/h. Pogoda będzie poważniejszym problemem w drugiej połowie tygodnia.

Od środy do soboty przewaga zachmurzenia dużego z lokalnymi rozpogodzeniami oraz opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W sobotę na południowym wschodzie okresami marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Na zachodnim Wybrzeżu w czwartek wiatr okresami silny i bardzo silny - wskazują synoptycy z IMGW.

W samej końcówce tygodnia wrócą mrozy. W niedzielę (1.12.2024 r.) temperatura maksymalna będzie kształtować się w przedziale od 0°C do 6°C, a minimalna od –2°C do 3°C. Początek grudnia przyniesie zimowe temperatury, ale na opady śniegu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Według ekspertów z serwisu pogoda.interia.pl, biały puch powróci dopiero pod koniec pierwszej dekady ostatniego miesiąca roku.

Prognozy będziemy aktualizować w serwisie "Super Expressu". Niebawem przedstawimy szczegółową analizę, dotyczącą świąt Bożego Narodzenia.