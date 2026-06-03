Boże Ciało 2026 w Gdańsku: Tędy przejdą procesje. Trasa, harmonogram, utrudnienia

Główna procesja przejdzie przez centrum Gdańska. Boże Ciało 2026 w Trójmieście

Centralne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2026 w Gdańsku rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w bazylice Mariackiej. Następnie wierni przejdą ulicami Głównego Miasta do bazyliki św. Brygidy. Na trasie procesji przygotowane zostaną cztery ołtarze: przy Ratuszu Głównego Miasta, przy Izbie Rzemieślniczej, przy bazylice św. Mikołaja oraz przy bazylice św. Brygidy. Modlitwie przewodniczyć będzie kardynał László Németh z Belgradu.

Procesja przejdzie trasą: Bazylika Mariacka – ul. Piwna – Kuśnierka – Długi Targ – Tkacka – Węglarska – Pańska – Rajska – Katarzynki – Bazylika św. Brygidy.

Procesje także w innych dzielnicach miasta

Uroczystości odbędą się również w wielu parafiach na terenie całego Gdańska. Procesje zaplanowano m.in. na Morenie, Zaspie, Wrzeszczu, Oliwie, Chełmie, Ujeścisku, Oruni oraz w Brzeźnie. Wierni przejdą między innymi ulicami Bulońską, Rakoczego, Hallera, Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich, Marynarki Polskiej, Kartuską, Świętokrzyską, Jaśkową Doliną, al. Grunwaldzką, Pomorską czy Przemyską.

Przejścia procesji będą odbywać się głównie między godziną 9.30 a 13.00. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi zamknięciami ulic i ograniczeniami w ruchu.

Czym jest Boże Ciało? Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma długie korzenie

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest świętem nakazanym w Kościele katolickim. To dzień publicznego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii oraz okazja do oddania czci Najświętszemu Sakramentowi.

Święto jest ruchome i przypada zawsze w czwartek, dokładnie 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku obchodzone będzie 4 czerwca.

Najbardziej charakterystycznym elementem uroczystości są procesje eucharystyczne przechodzące ulicami miast i miejscowości. W ich trakcie wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii i udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Skąd wzięło się święto Bożego Ciała?

Historia Bożego Ciała sięga XIII wieku. Początki święta związane są z mistycznymi wizjami błogosławionej Julianny z Cornillon, augustianki żyjącej w okolicach belgijskiego Liège. Zakonnica miała doświadczać objawień, które interpretowała jako wezwanie do ustanowienia odrębnego święta poświęconego wyłącznie Eucharystii.

Jej starania wsparli lokalni duchowni i teologowie. W 1246 roku biskup Robert z Thourotte ustanowił uroczystość w diecezji Liège. Z czasem święto zaczęło rozprzestrzeniać się na kolejne regiony Europy.

Do Polski Boże Ciało dotarło w XIV wieku i bardzo szybko stało się jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. Do dziś procesje organizowane w tym dniu należą do najbardziej charakterystycznych elementów polskiej tradycji religijnej.

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