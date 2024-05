Boże Ciało w Trójmieście. Gdzie będą utrudnienia w ruchu?

Zaginął po weselu, znaleźli go martwego! Nieopodal leżały jego ubrania

Tradycyjne obchody Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której ma miejsce procesja do zbudowanych na ulicach miast czterech ołtarzy. W procesji, poza księżmi i służbą ołtarza, bierze udział często orkiestra, feretrony oraz dzieci sypiące kwiaty.

Boże Ciało Gdańsk. Którędy przejdzie procesja?

Największa procesja w Gdańsku z udziałem metropolity gdańskiego abpa Tadeusza Wojdy rozpocznie się mszą św. o godz. 10.00, po której przejdzie ulicami starego miasta – Piwną, Kuśnierską, Długi Targ, Gługa, Tkacką, Węglarska, Pańską i Katarzynki. Zakończy się przy Bazylice św. Brygidy. Ołtarze ustawione będą przy Ratuszu Głównego Miasta, przy Izbie Rzemieślniczej, przy Bazylice św. Mikołaja oraz przy Bazylice św. Brygidy.

W parafii pw. Św. Barbary procesja przejdzie ulicami: Długie Ogrody, Seredyńskiego, Angielska Grobla, Szafarnia. Utrudnienia przewidywane są w godz. 10.40-13.00.

W parafii pw. Św. Ojca Pio procesja przejdzie ulicami: Łódzką, Radomską, Płocką i Przemyską w godz. 10.00-11.30.

Procesje w Gdyni. Gdzie utrudnienia w ruchu?

Trasy, którymi przejdą procesje, wraz z godzinami wyłączenia tych odcinków z ruchu kołowego:

w godz. 10.30-13.00 ulice: Arciszewskich i Śmidowicza od kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła do kościoła garnizonowego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,

ulice: Korzenna, Z. Nałkowskiej, Wielkopolska, Brzechwy, Makuszyńskiego, w godz. 11.00-13.00 ulice: Tatrzańska, Wolności, Sztumska, Szczecińska.

Procesje w Sopocie. Gdzie będą utrudnienia?

Największa procesja odbywać się będzie na trasie trzech kościołów: św. Michała, św. Jerzego i św. Andrzeja Boboli. Procesja rozpocznie się o godzinie 9.00, a jej zakończenie przewidywane jest w południe. Przebiegać będzie trasą: od kościoła św. Michała Anioła, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, pl. Konstytucji (kościół św. Jerzego), następnie ul. Bohaterów Monte Cassino do kościoła św. Andrzeja Boboli (ul. Powstańców Warszawy).

Kolejna procesja rozpocznie się ok. godz. 9.30 przy świątyni NSP Jezusa przy ulicy Malczewskiego 35. Procesja poprowadzona będzie ulicami: Malczewskiego, Chodowieckiego do kaplicy Stella Maris i ulicą Malczewskiego w kierunku świątyni. Zakończenie planowane jest ok. godz. 11.30.

Po mszy świętej o godz. 9.30 wyruszy procesja z kościoła p.w. św. Bernarda (ul. Abrahama 41/43). Wierni przejdą ulicami: Abrahama, Mickiewicza, Prusa, Żeromskiego, Herberta, Mickiewicza i powrót do kościoła przy ul. Abrahama.

Ostatnia procesja rozpocznie się bezpośrednio po mszy świętej odprawianej o godz. 10.30 w parafii Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie. Procesja Bożego Ciała przejdzie następującą trasą: ul. Kujawską w kierunku ul. Małopolskiej, ul. Junaków do ul. Obodrzyców (w prawo), następnie ul. Małopolską i ul. Kujawską – zakończenie na placu przed kościołem.

