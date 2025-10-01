Budowa basenu we Wrzeszczu. Znamy datę otwarcia!

Atrakcyjne miejsce sportu i rekreacji

U zbiegu ulic Kościuszki i Legionów będzie można skorzystać z dwóch basenów: typowego pływackiego oraz służącego do nauki pływania. W budynku będzie można się też zrelaksować m.in. w planowanym w tym miejscu centrum SPA, jak i zjeść coś dobrego - dzięki działającym tam lokalom gastronomicznym. Będzie tam też miejsce na gabinety do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, lekarskie lub sale, w których będzie można organizować konferencje i szkolenia - to zależeć już będzie od zapotrzebowania lokalnego rynku. Wszystko to ma być gotowe w pierwszych miesiącach 2027 roku.

Na razie plac budowy, a będzie basen!

Powstaje już konstrukcja żelbetowa kondygnacji podziemnej, czyli stawiane są pierwsze ściany i słupy.

Rozpoczęto także wykonywanie instalacji kanalizacji podposadzkowej

- informuje Marcin Dajos, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich, samorządowej spółki odpowiedzialnej za realizację pływalni we Wrzeszczu.

Budynek wrzeszczańskiej pływalni będzie się składał z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Jego konstrukcja zbudowana zostanie, we wspomnianej już, technologii żelbetowej, dach z kolei zostanie wykonany z drewna.

Parametry techniczne obiektu:

kubatura: 25,3 tys. metrów sześc.

powierzchnia użytkowa: 6,7 tys. mkw.

Wymiary basenów:

pływacki: 12,5 m x 25 m, głębokość 1,8-2,2 m, powierzchnia lustra wody 312,5 mkw

do nauki pływania: 6 m x 10 m, głębokość 4 m, powierzchnia lustra wody 60 mkw

Znajdą się tu również sauny, łaźnie oraz ściana solna.

Do kiedy budowa?

Pływalnia znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 49. Dlatego w ramach realizacji tej inwestycji powstanie parking podziemny oraz naziemne miejsca postojowe. Będą one ogólnodostępne. Część z nich będzie dedykowana wyłącznie szkole.

Zgodnie z założeniami, roboty budowlane potrwają 1,5 roku, a więc do końca 2026 roku. Kolejnym etapem będzie procedura odbiorowa, która potrwa co najmniej kilka tygodni. Oficjalne otwarcie nowoczesnego “obiektu sportowo-rekreacyjno-usługowego” nastąpi więc w połowie 2027 r.