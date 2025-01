Gdańsk. Zamknięcie mostu Siennickiego. Mieszkańcy nie kryją zdziwienia

Most Siennicki w Gdańsku zostanie zamknięty. Przeprawa zostanie wyłączona z ruchu w piątek, 10 stycznia, w godzinach wieczornych: o godz. 20.00 wstrzymany zostanie ruch tramwajowy, a o 22.00 - ruch samochodowy, pieszy i rowerowy. Główny powód tej decyzji to pogarszający się stan techniczny przyczółków konstrukcji, co grozi jej osunięciem. Do takich wniosków doszli eksperci z Politechniki Gdańskiej, którzy przeprowadzili badania mostu.

Decyzja o jego zamknięciu została jednak podana do publicznej wiadomości dopiero w środę, 8 stycznia, co nie spodobało się mieszkańcom Wyspy Portowej, których czekają największe uciążliwości. Most Siennickiego będzie nieczynny aż do połowy 2027 r., gdy ma się zakończyć jego przebudowa.

- Opracowanie dokumentacji miasto zleciło już w 2021 roku, ale w 2023 roku rozwiązano umowę z projektantem. Ten tłumaczył, iż nie może dokończyć prac ze względu na brak współpracy z ówczesnym Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Trzeba było ponownie rozpisać przetarg na wykonanie dokumentacji, co wydłużyło cały proces - informuje oficjalna strona internetowa urzędu miasta w Gdańsku.

Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z mieszkańcami

Z mieszkańcami Wyspy Portowej i innymi osobami zainteresowanymi zamknięciem przeprawy spotkała się w środę, 8 stycznia, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która m.in. poinformowała ich o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej na czas przebudowy i odpowiadała na pytania mieszkańców.

- Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że podjęła decyzję o tym, by na wszystkich liniach kursujących po Przeróbce i Stogach, już od Dolnego Miasta - od wysokości przystanku “Akademia Muzyczna” przejazdy były bezpłatne, dla wszystkich pasażerów, także tych z rowerami. Będzie to obowiązywało na czas przebudowy mostu. To nie wszystkie rozwiązania. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat budowy tymczasowej kładki, w pobliżu mostu, która ma połączyć oba brzegi Martwej Wisły. Ma ona służyć pieszym i rowerzystom, a jej budową mają się zająć wojska inżynieryjne. W Gdańsku gościli w tej sprawie oficerowie 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu i 3. Pułku Saperów w Chełmnie - informuje strona gdansk.pl.

Nie będzie przeprawy promowej

W pierwotnej wersji zamknięcie mostu Siennickiego nie wstrzymywało ruchu pieszych i rowerzystów, ale ostatnie badania wykazały, że to nie będzie bezpieczne rozwiązanie. W międzyczasie zrezygnowano również z uruchomienia przeprawy promowej.

- Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa, przyznał, że brano taki pomysł pod uwagę. Po dokładnych analizach uznano jednak, że nie będzie to dobre rozwiązanie. Pasażerowie wysiadaliby bowiem z tramwaju na ul. Głębokiej, a następnie musieliby przejść około 200-metrowy odcinek, by dojść do brzegu rzeki. Sam prom, m.in. ze względów technologicznych, mógłby kursować maksymalnie 3 razy na godzinę. To byłoby zbyt rzadko. Dlatego sensowniejsze jest wprowadzenie dodatkowych kursów autobusów miejskich - czytamy na stronie gdansk.pl.