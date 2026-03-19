Były komendant policji stanął przed sądem. Jest oskarżony o mobbing i nadużycia władzy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-19 15:46

W Sądzie Rejonowym w Słupsku rozpoczął się głośny proces byłego komendanta policji w Sławnie, 56‑letniego Andrzeja K. Prokuratura zarzuca mu mobbing, przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych. Oskarżony nie przyznaje się do winy, a jego obrońcy przekonują, że sprawa wymaga „wszechstronnej analizy”.

Oskarżenia: mobbing, nadużycia i ukrywanie dokumentów

Według ustaleń Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim, Andrzej K. jako komendant w latach 2020–2023 miał uporczywie naruszać prawa podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Chodzi m.in. . o:

  • nieuzasadnioną krytykę,
  • podważanie kompetencji,
  • ośmieszanie i poniżanie,
  • ograniczanie możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Prokuratura zarzuca mu również pięciokrotne niedopełnienie obowiązków, w tym brak zgłoszenia podejrzenia przestępstw popełnianych przez policjantów z jego jednostki, ukrywanie dokumentów oraz zaniechania dotyczące monitoringu w pomieszczeniach dla zatrzymanych.

Podczas rozprawy Andrzej K. odmówił składania wyjaśnień.

Trzech obrońców i brak pokrzywdzonych na sali rozpraw

Na rozprawę były komendant stawił się z trzema adwokatami. Na sali zabrakło kilkunastu pokrzywdzonych, którzy mają być przesłuchiwani w kolejnych terminach.

Prokurator Joanna Drohomirecka‑Lesiewicz, łącząc się z sądem zdalnie, odczytała akt oskarżenia. Obrona natychmiast złożyła liczne wnioski dowodowe, w tym o przesłuchanie nowych świadków. Prokuratura była przeciwna.

– Sprzeciwiam się. Te wnioski nie zostały przedstawione w toku postępowania przygotowawczego – podkreśliła prokurator.

Sąd zapowiedział, że rozpozna wnioski w przerwie rozprawy.

Obrona: „Pokrzywdzeni mogli uzgadniać zeznania”

Jednym z najgłośniejszych wniosków obrony był ten dotyczący zabezpieczonego telefonu jednej z pokrzywdzonych.

Adwokat Grzegorz Wołek sugerował, że w urządzeniu może znajdować się korespondencja świadcząca o tym, że pokrzywdzeni „zawiązali nieformalną grupę” i „uzgadniali treść zeznań”.

– Nie wiemy, czy ona tam jest, ale gdyby sąd ściągnął kartę i się z nią zapoznał, mogłoby to mieć znaczenie dla przesłuchania pokrzywdzonych – mówił mecenas.

„120 na 140 pracowników popiera komendanta”

Po wyjściu z sali obrońcy Andrzeja K. przekonywali, że obraz przedstawiony przez prokuraturę jest niepełny.

– 120 na 140 zatrudnionych w jednostce popiera komendanta i apelowało o wszechstronne zbadanie sprawy. Naszym zdaniem to nie nastąpiło – mówili.

Adwokaci chcą, by sąd przesłuchał wszystkich pracowników komendy, a nie tylko tych wskazanych przez prokuraturę.

– De facto to te osoby naruszyły prawa pracownicze, bo nie przestrzegały hierarchii w policji – twierdzili.

Co dalej z byłym komendantem?

Sąd wyznaczył kolejne terminy rozpraw na marzec i kwiecień.

Byłemu komendantowi grozi do 10 lat więzienia.

Andrzej K. służył w policji od 1991 roku, a komendantem w Sławnie został w 2019 r., pełniąc funkcję przez pięć lat.

Były komendant policji stanął przed sądem
Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMENDANT
KOMENDANT POLICJI
PROCES
SĄD
MOBBING
POLICJA SŁAWNO