Ciało 33-latka i jego psa nad klatką schodową bloku! Tragedia w Gdańsku

Gdańsk. Tragiczna śmierć 33-latka i jego psa

Brak udziału osób trzecich - tylko tyle wiadomo na razie po śmierci 33-latka i jego psa na Żabiance w Gdańsku. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej policji w środę, 19 marca, ok. godz. 17. Na miejscu był też prokurator, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała mężczyzny na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok; badaniom weterynaryjnym zostanie z kolei poddany pies. Dotychczasowe ustalenia w tej sprawie mają charakter wstępny.

Ciało mężczyzny i jego psa leżało nad daszkiem klatki prowadzącej do jednego z bloków przy ul. Gospody.

- Na miejscu pod nadzorem prokuratura pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo- śledczej, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. Wstępnie nie stwierdzono, by do śmierci 33-latka przyczyniły się osoby trzecie. Z polecenia prokuratora ciało mężczyzny przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Truchło psa przekazano do badań weterynaryjnych. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" podinsp. Magdalena Ciska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

O sprawie napisał wcześniej portal O2.pl.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.