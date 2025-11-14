Ciało Justyny przeleżało rok w mieszkaniu. Zamordował ją znajomy?

Rusza proces o zabójstwo Justyny C. Motywem zazdrość?

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że proces będzie miał charakter poszlakowy. Piotr W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa. Odmówił składania wyjaśnień, ale powiedział o znajomości łączącej go z Justyną C. Jak wynika z ustaleń śledztwa, motywem zbrodni była najprawdopodobniej zazdrość. Kobieta została uduszona metalową linką.

Makabryczne odkrycie w Chojnicach. Ciało znaleziono podczas czynności komorniczych

W śledztwie ustalono, że do zabójstwa 30-letniej Justyny C. doszło 1 lutego 2023 r.

- Zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu znaleziono w trakcie czynności komorniczych na początku kwietnia 2024 r. w zajmowanym przez nią mieszkaniu komunalnym w Chojnicach – poinformował prok. Wnuk.

Identyfikacja kobiety była możliwa dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymany został Piotr W., mieszkaniec jednej z miejscowości pod Chojnicami. Usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy nadal jest wobec niego stosowany.

Podejrzany o zabójstwo Justyny C. był wcześniej karany. Grozi mu dożywocie

Jak podał prok. Wnuk, Piotr W. w przeszłości był karany sądownie za gwałt i przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za rozbój. Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

