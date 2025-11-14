Ciało Justyny przeleżało rok w mieszkaniu. Zamordował ją znajomy?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-11-14 20:17

Sąd Okręgowy w Słupsku zajmie się sprawą zabójstwa 30-letniej Justyny C. z Chojnic. Jej ciało zostało znalezione ponad rok po zbrodni podczas czynności komorniczych w zajmowanym przez nią mieszkaniu. O zbrodnię oskarżony jest 55-letni Piotr W. Sprawa ma charakter poszlakowy. Co wiadomo o tej makabrycznej zbrodni i jakie dowody zgromadziła prokuratura?

Radiowóz i taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Rusza proces o zabójstwo Justyny C. Motywem zazdrość?

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że proces będzie miał charakter poszlakowy. Piotr W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa. Odmówił składania wyjaśnień, ale powiedział o znajomości łączącej go z Justyną C. Jak wynika z ustaleń śledztwa, motywem zbrodni była najprawdopodobniej zazdrość. Kobieta została uduszona metalową linką.

Polecany artykuł:

Uczeń pobił nauczycielkę informatyki. Teraz żałuje. Jakie konsekwencje grożą 18…

Makabryczne odkrycie w Chojnicach. Ciało znaleziono podczas czynności komorniczych

W śledztwie ustalono, że do zabójstwa 30-letniej Justyny C. doszło 1 lutego 2023 r.

- Zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu znaleziono w trakcie czynności komorniczych na początku kwietnia 2024 r. w zajmowanym przez nią mieszkaniu komunalnym w Chojnicach – poinformował prok. Wnuk.

Identyfikacja kobiety była możliwa dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymany został Piotr W., mieszkaniec jednej z miejscowości pod Chojnicami. Usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy nadal jest wobec niego stosowany.

Podejrzany o zabójstwo Justyny C. był wcześniej karany. Grozi mu dożywocie

Jak podał prok. Wnuk, Piotr W. w przeszłości był karany sądownie za gwałt i przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za rozbój. Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Krwawa bójka w Szczecinku. Ósmy podejrzany w areszcie. Nożownik wciąż poszukiwa…
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Grób zamordowanej Joanny H. w Czaplinku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
PROCES
SĄD
ZABÓJSTWO
AKT OSKARŻENIA