Ciało mężczyzny wypłynęło na plażę przy molo. Dramatyczna akcja ratunkowa

Michalinki. Mężczyzna utonął w Zatoce Puckiej

Do dramatu doszło w sobotę, 24 sierpnia, po południu, w okolicy molo w miejscowości Michalinki pod Gdynią. - Funkcjonariusze z komisariatu w Kosakowie zostali powiadomieni, że na plażę wypłynęło ciało mężczyzny – poinformowała asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowa puckiej policji.

Na miejsce ruszył również Zespół Ratownictwa Medycznego G01 130 z Gdyni.

- Poszkodowany, po wyciągnięcie z wody, był reanimowany przez druhów z OSP, którym pomagał świadek zdarzenia - turysta, lekarz

– poinformowała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Niestety, mimo długiej akcji reanimacyjnej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk dodała, że w morzu zginął 78-letni mieszkaniec Gdyni.

Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia. Przy okazji oficer prasowa puckiej policji apeluje do wypoczywających nad wodą o rozwagę. Przypomina, by do wody wchodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na których są ratownicy, a także - nigdy po alkoholu. Zwraca również uwagę, by dzieci bawiły się nad wodą pod opieką dorosłych.