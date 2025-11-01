Cmentarz Łostowicki w Gdańsku zachwyca 1 listopada. Tak wygląda we Wszystkich Świętych

W 2025 roku 1 listopada wypadł w sobotę. W dniu Wszystkich Świętych widać wzmożony ruch na cmentarzach w całej Polsce. Nie inaczej było na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, który odwiedził współpracownik "Super Expressu".

Ujęcia z lotu ptaka i zdjęcia, wykonane już po zachodzie słońca prezentują się kapitalnie. Skłaniają do refleksji, ale jednocześnie zachwycają!

Policja nadal apeluje o ostrożność do kierowców!

Wszystkich Świętych 2025: 1 listopada na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

Cmentarz Łostowicki w Gdańsku to rozległy teren. Na ponad 50 ha pojawiło się wielu odwiedzających. Nic w tym dziwnego - 1 listopada to bardzo ważne święto dla tysięcy Polaków. W dniu Wszystkich Świętych przychodzą oni, aby zapalić znicze i położyć świeże kwiaty na grobach bliskich zmarłych. Praktykujący katolicy uczestniczą tego dnia we mszy świętej i modlą się za dusze tych, którzy odeszli z tego świata. Fotoreporter "Super Expressu" również udał się na Cmentarz Łostowicki i przygotował piękną galerię z tego miejsca. Znajdziecie ją poniżej!

Apel policji w sprawie początku listopada

Na pomorskich drogach trwa czterodniowa akcja policji. Podczas wspominanych działań mundurowi zwracają szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, na ich trzeźwość oraz na stan techniczny pojazdów. - Kontrolowany będzie również sposób przewożenia dzieci oraz innych pasażerów – uwzględniając obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa i adekwatnych do wieku, bezpiecznych fotelików. Zwiększona liczba policjantów jest zaplanowana aż do poniedziałku 3 listopada w trosce o bezpieczeństwo osób wracających z odwiedzin na grobach swoich bliskich, do swojego miejsca zamieszkania - czytamy w komunikacie KWP w Gdańsku.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować okolicę. Zachowajcie maksymalny poziom koncentracji i wracajcie bezpiecznie do domów!