Cmentarz Łostowicki w Gdańsku zachwyca 1 listopada. Tak wygląda we Wszystkich Świętych

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-01 18:47

1 listopada to dzień, kiedy tysiące Polaków udają się na cmentarze, aby zapalić znicze na grobach bliskich zmarłych. We Wszystkich Świętych sprawdziliśmy, jak wygląda Cmentarz Łostowicki w Gdańsku. Wspaniały widok prezentujemy na zdjęciach naszego współpracownika.

  • W 2025 roku 1 listopada wypadł w sobotę. W dniu Wszystkich Świętych widać wzmożony ruch na cmentarzach w całej Polsce. Nie inaczej było na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, który odwiedził współpracownik "Super Expressu".
  • Ujęcia z lotu ptaka i zdjęcia, wykonane już po zachodzie słońca prezentują się kapitalnie. Skłaniają do refleksji, ale jednocześnie zachwycają!
  • Policja nadal apeluje o ostrożność do kierowców!

Wszystkich Świętych 2025: 1 listopada na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

Cmentarz Łostowicki w Gdańsku to rozległy teren. Na ponad 50 ha pojawiło się wielu odwiedzających. Nic w tym dziwnego - 1 listopada to bardzo ważne święto dla tysięcy Polaków. W dniu Wszystkich Świętych przychodzą oni, aby zapalić znicze i położyć świeże kwiaty na grobach bliskich zmarłych. Praktykujący katolicy uczestniczą tego dnia we mszy świętej i modlą się za dusze tych, którzy odeszli z tego świata. Fotoreporter "Super Expressu" również udał się na Cmentarz Łostowicki i przygotował piękną galerię z tego miejsca. Znajdziecie ją poniżej!

1 listopada na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Tak wygląda w dniu Wszystkich Świętych
56 zdjęć

Apel policji w sprawie początku listopada

Na pomorskich drogach trwa czterodniowa akcja policji. Podczas wspominanych działań mundurowi zwracają szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, na ich trzeźwość oraz na stan techniczny pojazdów. - Kontrolowany będzie również sposób przewożenia dzieci oraz innych pasażerów – uwzględniając obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa i adekwatnych do wieku, bezpiecznych fotelików. Zwiększona liczba policjantów jest zaplanowana aż do poniedziałku 3 listopada w trosce o bezpieczeństwo osób wracających z odwiedzin na grobach swoich bliskich, do swojego miejsca zamieszkania - czytamy w komunikacie KWP w Gdańsku.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować okolicę. Zachowajcie maksymalny poziom koncentracji i wracajcie bezpiecznie do domów!

Polecany artykuł:

Sklepy otwarte 1 listopada 2025. Jakie sklepy są otwarte w Dzień Wszystkich Świ…
Trochę zapomniany, ale piękny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA