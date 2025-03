Co pyli w marcu? Te pyłki wywołują uczulenie! Kalendarz pylenia 2025

Autor:

Kalendarz pylenia 2025. Rozpoczyna się sezon alergii!

Alergia na pyłki to problem, który dotyczy ogromnej części społeczeństwa. Za alergie wziewne odpowiadają pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, roztocza oraz alergeny pochodzenia zwierzęcego. Nadchodząca wielkimi krokami wiosna to niestety zarówno czas rodzącej się do życia przyrody, jak i moment nasilania się alergii u wielu osób. Na przełomie marca i kwietnia może wzrosnąć stężenie różnych pyłków w powietrzu, co może powodować występowanie nieprzyjemnych objawów. Jeśli więc jesteś alergikiem, dowiedz się, co pyli w marcu i jak przygotować się na nadchodzące tygodnie.

Co pyli w marcu? Na te dwa drzewa lepiej uważać

Marzec to piękny miesiąc, lecz trudny dla alergików, którzy w tym czasie mogą odczuwać nieprzyjemne objawy alergii. Co jednak uczula aktualnie alergików? W marcu w szczególności pyli leszczyna i olcha. To wczesnokwitnące drzewa, które wraz z ociepleniem powoli budzą się do życia. Jeśli więc masz możliwość, unikaj miejsc, w których rosną wspominane rośliny.

Co uczula w marcu?

Leszczyna i olcha to niejedyne drzewa, które pylą w marcu. Od połowy marca do kwietnia w powietrzu mogą unosić się jeszcze pyłki topoli, wierzby oraz cisu. W przypadku cisu duże stężenie pyłków występuje pod koniec marca i w kwietniu.

Alergia w marcu. Jakie są objawy alergii w marcu?

Alergia w marcu bardzo często mylona jest z przeziębieniem, bowiem w okresie zimowo-wiosennym infekcji wirusowych i bakteryjnych jest jeszcze całkiem sporo. Aby jednak mieć pewność, że występujące objawy nie są symptomami infekcji, tylko reakcją układu immunologicznego na alergen, warto udać się do specjalisty.

Zazwyczaj jednak alergicy w marcu doświadczają następujących objawów: wodnisty katar, kaszel, ból zatok i świąd skóry. U niektórych może pojawiać się także łzawienie i świąd oczu, jeśli doszło do bezpośredniego kontaktu z uczulającym pyłkiem.

Pylenie w marcu. Jak przygotować organizm?

Jak wiadomo, alergia to nic przyjemnego i jej objawy mogą popsuć nawet wyjątkowo ciepły wiosenny dzień. Jeśli więc należysz do grona osób, które męczą się z alergią w marcu, polecamy śledzić kalendarz pyleń. Dodatkowo warto wybrać się na testy alergiczne do alergologa, który być może przepisze odpowiednie leki i da wskazówki.

Oczywiście można także samodzielnie chronić się przed alergenami, unikając wietrzenia pomieszczeń i używając oczyszczacza powietrza. Jeśli wyjście na zewnątrz będzie konieczne, warto ubrać okulary, a nos i usta zasłonić maseczką. Po spacerach pamiętaj, by zmienić ubranie i umyć dokładnie twarz oraz włosy, aby zmyć z nich pyłki.

