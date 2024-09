Tragedia na drodze

Cztery kobiety rozbiły się na drzewie! 44-latka nie żyje, pozostałe zabrał śmigłowiec i karetki. Wypadek pod Sławnem [ZDJĘCIA]

44-latka nie żyje, trzy inne kobiety trafiły do szpitala - tak wyglądał wypadek w pobliżu miejscowości Korlino pod Sławnem. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 września, w godzinach popołudniowych, gdy cztery mieszkanki Słupska wypadły z drogi i uderzyły w drzewo. Na miejscu zginęła jedna z trzech pasażerek forda fiesta, a pozostałe kobiety trafiły do szpitala, z czego jedną zabrał śmigłowiec.