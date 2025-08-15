Długi weekend sierpniowy 2025

Długi sierpniowy weekend to dla wielu Polaków doskonała okazja do odpoczynku, wyjazdów lub spędzenia czasu z rodziną. W tym czasie wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego, by zrelaksować się lub załatwić zaległe sprawy. Część osób planuje weekendowe wyjazdy, inne zaś decydują się na odpoczynek w domu. Jednak niezależnie od planów, dla wielu z nas nadchodzący długi weekend wiąże się również z pytaniem o dostępność sklepów i możliwość zrobienia zakupów. Czy więc w dniach 15-17 sierpnia zrobimy zakupy w sklepach?

Czy sklepy są otwarte 15 sierpnia?

Już w nadchodzący piątek 15 sierpnia przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tym samym tego dnia nie zrobimy zakupów w marketach czy galeriach handlowych. Jeśli więc planujesz spotkanie ze znajomymi czy grilla na działce, pamiętaj, by wcześniej zaopatrzyć się w potrzebne produkty.

Czy sklepy są otwarte 16 sierpnia?

16 sierpnia to sobota i tego dnia wszystkie sklepy w Polsce będą otwarte, więc na spokojnie będzie można zrobić zapas żywności na nadchodzącą niedzielę.

Czy sklepy są otwarte 17 sierpnia?

17 sierpnia w niedzielę sklepy będą zamknięte, bowiem tego dnia wypada niedziela niehandlowa. Widzimy więc, że długi weekend sierpniowy przynosi nam aż dwa dni bez handlu, dlatego warto wybrać się na zakupy np. w środę lub w czwartek.

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedziele?

W Polsce obowiązuje zakaz handlu w większość niedziel, który funkcjonuje od 1 marca 2018 r. Co ciekawe jednak, nawet gdy większość sklepów jest zamknięta, nadal mogą być otwarte m.in.: