i Autor: shutterstock Spacerowanie po lesie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dlaczego Polacy dziś spacerują? Ogólnokrajowa akcja ma konkretny cel

To właśnie dziś 10 października wiele osób w naszym kraju wyruszy na spacery do parków czy lasów. Okazuje się jednak, że w większości przypadków nie będzie to zwykłe wyjście na świeże powietrze. Co więc kryje się za owym spacerowaniem? Czy to zorganizowana akcja, o której wiedzą tylko wybrańcy? Wyjaśniamy!