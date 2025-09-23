Dlaczego wyją syreny w Gdańsku? Alarm dobiega z rafinerii. Jest komunikat

Rafineria Gdańska przeprowadza planowane testy syren alarmowych i ćwiczenia ratownicze, mające na celu sprawdzenie systemów bezpieczeństwa.

Testy syren mogą być słyszalne poza terenem rafinerii, a ćwiczenia ratownicze z udziałem służb odbędą się w nocy, symulując awarię.

Sprawdź, dlaczego mieszkańcy nie powinni się niepokoić i jakie mogą być lokalne utrudnienia w ruchu drogowym.

- Podczas testów z jednego masztu o największej mocy emitowany będzie sygnał w postaci dźwięku modulowanego oraz komunikatu słownego – informuje Rafineria Gdańska i zwraca uwagę, że odgłos syren może być słyszalny również poza terenem zakładu, tj. w południowych dzielnicach Gdańska oraz sąsiadujących z rafinerią obszarach gminy Pruszcz Gdański.

Rafineria uspokaja mieszkańców, że nie jest to sygnał, oznaczający zagrożenie dla mieszkańców. O ćwiczeniach na terenie zakładu wiedzą odpowiednie służby i instytucje, ponieważ zostały o tym poinformowane. Spółka prosi, aby nie zgłaszać słyszalnego sygnału służbom. Jak wyjaśnia spółka, „testy mają charakter wyłącznie sprawdzający”. - Jednocześnie pragniemy poinformować, że obecnie Rafineria Gdańska nie planuje kontynuacji testów systemu alarmowego w kolejnych dniach – czytamy w komunikacie Rafinerii Gdańskiej.

Ponadto, na terenie zakładu odbędą się też ćwiczenia ratownicze służb wewnętrznych z udziałem strażaków i policjantów. Ma do tego dojść w nocy z wtorku na środę (23/24 września). W godz. 22:30 - 2:30 mogą wystąpić utrudnienia w rejonie ulic Elbląskiej, Głównej i Benzynowej.

Rzecznik prasowy Rafinerii Gdańskiej Mikołaj Szlagowski poinformował, że scenariusz ćwiczeń przewiduje symulowaną awarię instalacji przetwarzającej siarkowodór oraz przemieszczenie się chmury substancji niebezpiecznej poza teren zakładu.

W ramach działań sprawdzone zostaną procedury awaryjne wynikające z wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – przede wszystkim współdziałanie obsługi instalacji produkcyjnych Rafinerii Gdańskiej z jednostką ratowniczo-gaśniczą Lotos Straż.

– podał Szlagowski.

Rzecznik dodał, że jednocześnie w związku z założeniem o przedostaniu się zagrożenia poza teren zakładu straż pożarna przeprowadzi ćwiczenia w zakresie weryfikacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. – Są to planowe ćwiczenia, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani pracowników okolicznych firm – podkreślił Szlagowski.

Ćwiczenia rozpoczną się we wtorek (23 września) około godz. 22.30. Mają się zakończyć w środę (24 września) około godz. 2.30. W tym czasie w rejonie ulic Elbląskiej, Głównej i Benzynowej mogą wystąpić nieznaczne utrudnienia w ruchu drogowym, w tym chwilowe zamknięcia ulic.

