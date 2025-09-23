Dlaczego wyją syreny w Gdańsku? Alarm dobiega z rafinerii. Jest komunikat

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-23 11:08

Mieszkańcy południa Gdańska oraz Pruszcza Gdańskiego mogą słyszeć syreny alarmowe. Rafineria Gdańska informuje, że we wtorek (23 września) w godzinach 9-14 odbywają się się planowe testy akustyczne syren alarmowych. - Mają one na celu sprawdzenie sprawności systemu oraz określenie jego słyszalności na terenie zakładu – czytamy w komunikacie spółki. W planach rafinerii są też ćwiczenia ratownicze służb wewnętrznych z udziałem strażaków i policjantów.

  • Rafineria Gdańska przeprowadza planowane testy syren alarmowych i ćwiczenia ratownicze, mające na celu sprawdzenie systemów bezpieczeństwa.
  • Testy syren mogą być słyszalne poza terenem rafinerii, a ćwiczenia ratownicze z udziałem służb odbędą się w nocy, symulując awarię.
  • Sprawdź, dlaczego mieszkańcy nie powinni się niepokoić i jakie mogą być lokalne utrudnienia w ruchu drogowym.

- Podczas testów z jednego masztu o największej mocy emitowany będzie sygnał w postaci dźwięku modulowanego oraz komunikatu słownego – informuje Rafineria Gdańska i zwraca uwagę, że odgłos syren może być słyszalny również poza terenem zakładu, tj. w południowych dzielnicach Gdańska oraz sąsiadujących z rafinerią obszarach gminy Pruszcz Gdański.

Rafineria uspokaja mieszkańców, że nie jest to sygnał, oznaczający zagrożenie dla mieszkańców. O ćwiczeniach na terenie zakładu wiedzą odpowiednie służby i instytucje, ponieważ zostały o tym poinformowane. Spółka prosi, aby nie zgłaszać słyszalnego sygnału służbom. Jak wyjaśnia spółka, „testy mają charakter wyłącznie sprawdzający”. - Jednocześnie pragniemy poinformować, że obecnie Rafineria Gdańska nie planuje kontynuacji testów systemu alarmowego w kolejnych dniach – czytamy w komunikacie Rafinerii Gdańskiej.

Ponadto, na terenie zakładu odbędą się też ćwiczenia ratownicze służb wewnętrznych z udziałem strażaków i policjantów. Ma do tego dojść w nocy z wtorku na środę (23/24 września). W godz. 22:30 - 2:30 mogą wystąpić utrudnienia w rejonie ulic Elbląskiej, Głównej i Benzynowej.

Rzecznik prasowy Rafinerii Gdańskiej Mikołaj Szlagowski poinformował, że scenariusz ćwiczeń przewiduje symulowaną awarię instalacji przetwarzającej siarkowodór oraz przemieszczenie się chmury substancji niebezpiecznej poza teren zakładu.

W ramach działań sprawdzone zostaną procedury awaryjne wynikające z wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – przede wszystkim współdziałanie obsługi instalacji produkcyjnych Rafinerii Gdańskiej z jednostką ratowniczo-gaśniczą Lotos Straż.

– podał Szlagowski.

Rzecznik dodał, że jednocześnie w związku z założeniem o przedostaniu się zagrożenia poza teren zakładu straż pożarna przeprowadzi ćwiczenia w zakresie weryfikacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. – Są to planowe ćwiczenia, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani pracowników okolicznych firm – podkreślił Szlagowski.

Ćwiczenia rozpoczną się we wtorek (23 września) około godz. 22.30. Mają się zakończyć w środę (24 września) około godz. 2.30. W tym czasie w rejonie ulic Elbląskiej, Głównej i Benzynowej mogą wystąpić nieznaczne utrudnienia w ruchu drogowym, w tym chwilowe zamknięcia ulic.

