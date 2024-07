Dostał 5 tysięcy mandatu za nadmierną prędkość! Jak to możliwe?

Tragedia w Sulęczynie. Zszedł z rowerka wodnego, by popływać. 21-latek nie żyje

Pięć tysięcy złotych mandatu dla 19-latka w Wejherowie. Policjanci tłumaczą, czemu tak dużo

Wysokie mandaty za wykroczenia drogowe nie raz spędzają sen z oczu polskim kierowcom. Teraz za niektóre wykroczenia można naprawdę słono zapłacić! A ten kierowca, którego niedawno złapali policjanci z wejherowskiej drogówki w województwie pomorskim, musi naprawdę głęboko sięgnąć do kieszeni. Dostał mandat w wysokości aż pięciu tysięcy złotych. Zaledwie 19-letni kierowca stracił też prawo jazdy. Co takiego zrobił młody mężczyzna, że ukarano go tak bardzo wysokim mandatem? Chodziło o przekroczenie prędkości, ale nie tylko.

19-latek w terenie zabudowanym przekroczył oplem prędkość o 88 km/h, jadąc z prędkością 138 km/h. To nie był pierwszy raz

Zatrzymany przez policjantów z Wejherowa 19-latek w terenie zabudowanym przekroczył oplem prędkość o 88 km/h, jadąc z prędkością 138 km/h. Było to wystarczającym powodem, by zabrać mu uprawnienia do kierowania samochodami. Zarobił 15 punktów karnych i otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych – poinformowała w poniedziałek, 8 lipca Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie. Skąd tak wysoka kwota? Jak tłumaczą funkcjonariusze, została ona podwojona, bo kierowca został ukarany za podobne wykroczenie już nie pierwszy raz, a dla drogowych "recydywistów" mandaty są wyższe.

Sonda Czy dostałeś już w tym roku mandat na drodze? TAK NIE

Wielki Quiz z wiedzy o znakach drogowych. Słabi kierowcy odpadną już na 2 pytaniu! Pytanie 1 z 10 O czym ostrzega ten znak? skrzyzowaniu dróg, gdzie pierwszeństwo nie jest określone znakami skrzyzowaniu dróg, gdzie pierwszeństwo jest określone znakami miejscu, gdzie z kilku kierunków może nadjechać pojazd uprzywilejowany Dalej