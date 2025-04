"Polskie Malediwy" zachwycają Brytyjczyków. Mówią, że to "raj na ziemi"

Co się stało?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na autostradzie A1, między węzłami Kopytkowo i Pelplin. Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku, Tomasz Haluch, kierowca ciężarówki zasłabł podczas jazdy, co doprowadziło do uderzenia w bariery ochronne. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i policja.

A1 stoi! Jak ominąć korek po zasłabnięciu kierowcy?

Obecnie, jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Służby przygotowują się do wyciągnięcia uszkodzonego pojazdu, co może potrwać nawet trzy godziny. GDDKiA zaleca objazd przez węzeł Warlubie, drogą wojewódzką DW214, drogą krajową DK91, a następnie drogą wojewódzką DW229 do węzła Pelplin.

