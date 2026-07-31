Dramat w Tczewie! Ogień pochłonął mieszkanie, nie żyje młody mężczyzna

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-31 9:59

Tragedia w Tczewie! W czwartek, 30 lipca wieczorem w jednym z mieszkań przy ul. Ignacego Paderewskiego doszło do groźnego pożaru. Mimo szybkiej akcji służb i ewakuacji mieszkańców, nie udało się uratować życia 27-letniego lokatora. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Szczegóły poniżej.

Dwóch strażaków w kaskach przy wozie gaśniczym. O tragicznym pożarze w Tczewie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Pożar wybuchł wieczorem. Strażacy znaleźli w mieszkaniu 27-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 lipca, około godziny 18:45 w Tczewie. Ogień objął mieszkanie znajdujące się na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego. Jeszcze przed przyjazdem strażaków trzy osoby zdołały samodzielnie opuścić płonący budynek.

Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, lokalu, w którym wybuchł pożar, ratownicy odnaleźli mężczyznę. Niestety było już za późno, by go uratować. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 27-letniego mężczyzny.

Śledczy wyjaśniają przyczyny tragedii

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do oddymiania budynku i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Przyczyny wybuchu pożaru i okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora.

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