Druhowie odprowadzili Dawida i Kacpra na wieczną służbę. To zdjęcie wywołuje morze łez

Dwaj bracia stracili życie w koszmarnym wypadku na terenie Belgii. Lokalne media podawały, że 18 lutego, kierujący sportowym samochodem Maserati 33-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Samochód dosłownie przecięło na pół. Kacper i Dawid nie mieli żadnych szans. Starszy z nich osierocił dwójkę dzieci - 5-letnią Maję i półtorarocznego Nikodema. - Brakuje nam słów, by opisać co czujemy. Jest to dla nas ogromny cios i nikt nam nie zastąpi duetu braci - napisali druhowie z OSP Polnica w mediach społecznościowych. W minioną sobotę (25 lutego 2023 r.) odbyły się przejmujące uroczystości pogrzebowe. Takich widoków na cmentarzu w małej wsi dawno nie było. W powietrzu unosił się żal uczestników ceremonii, a kilka szczegółów sprawiało, że łzy same płynęły do oczu.

Przejmujący pogrzeb strażaków ochotników Kacpra i Dawida. To zdjęcie wywołuje morze łez

Rodzina, przyjaciele, znajomi, strażacy ochotnicy - wszyscy chcieli pożegnać Kacpra i Dawida. Druhowie nie zapomnieli o swoich kolegach. Na zdjęciach z pogrzebu widać mnóstwo wozów strażackich. Starszy z braci był pasjonatem szybkich motocykli. Na jednym ze zdjęć widać młodego Dawida, który pozuje na crossie. Niestety już nigdy nie uda się na przejażdżkę.

Przyjaciele Dawida chcą teraz pomóc jego rodzinie. Strażacy z Akademii Dobrych Pomysłów założyli internetową zbiórkę. Środki chcą przekazać dzieciom druha. - Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy pomóc jego najbliższym w tym najtrudniejszym dla nich okresie życia - czytamy w serwisie zrzutka.pl. Link do zbiórki prezentujemy pod materiałem. Znajdziecie tam również galerię ze zdjęciami z pogrzebu Kacpra i Dawida.

Pogrzeb senatora Marka Plury w Katowicach

