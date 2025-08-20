Dużo zmian w komunikacji miejskiej w Gdańsku i Sopocie. Sprawdź, jak dojechać do pracy i szkoły

Już od września pasażerów komunikacji miejskiej w Gdańsku i Sopocie czekają duże zmiany. Nowy etap optymalizacji tras i rozkładów jazdy zostanie wprowadzony w dwóch fazach. Pierwsza wejdzie w życie 1 września i obejmie aż 9 linii, natomiast od 1 października nowe rozwiązania pojawią się na kolejnych pięciu liniach.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Zmiany w komunikacji tramwajowej dotyczą przede wszystkim linii 2, 4 i 11. Większość kursów czwórki zostanie zastąpiona przez linię 2, co umożliwi wygodniejsze przesiadki m.in. na przystanku Brama Wyżynna.

Jak podaje biuro prasowe Miasta Gdańska, na wniosek mieszkańców południowych dzielnic, którzy zgłaszali problem braku wygodnej przesiadki na trasie Łostowice Świętokrzyska – Zaspa – Przymorze w jednym konkretnym miejscu (taką możliwość teraz daje tylko linia 3), większość kursów linii 4 zastąpiona będzie kursami linii 2.

W godzinach szczytu z linii 3, 6 i 7 podróżni przesiądą się na linie 2 i 8 na przystanku Brama Wyżynna, który linia 4 omijała. Linia 11 zostanie skierowana na trasę przez ulicę 3 Maja, co ma poprawić obsługę tego odcinka i pozwoli lepiej utrzymać rozkład jazdy.

W efekcie liczba tramwajów przejeżdżających przez węzeł Hucisko w szczycie przewozowym spadnie z 51 do 48 na godzinę, poprawiając warunki przejazdu w tym newralgicznym punkcie. Mimo wprowadzonych zmian linia 4 w godzinach największego ruchu nadal będzie zapewniać kluczowe połączenia – rano z Jelitkowa, Przymorza i Zaspy do Lawendowego Wzgórza, a po południu w przeciwnym kierunku. Choć znaczna część kursów linii 4 zostanie zamieniona (na rzecz linii 2), to dzięki zmianie trasy linii 11 poprawi się obsługa ulicy 3 Maja. Kursów będzie więcej – nie co 10–40 minut, lecz co 5–20 minut

– czytamy w komunikacie biura prasowego.

Dodatkową poprawę pasażerowie odczuwają już od sierpnia – w soboty tramwaje linii 10 kursują co 10 minut zamiast co 20, co stanowi ułatwienie dla mieszkańców Letnicy, Piecek-Migowa, Siedlec oraz uczestników wydarzeń na Polsat Plus Arenie i w AmberExpo.

Zmiany, które wprowadzimy od września i października, mają na celu poprawę dostępności transportu w południowych dzielnicach miasta oraz usprawnienie dojazdu do kluczowych punktów, takich jak Przymorze, Zaspa czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Szczególną uwagę poświęcamy także trasie tramwajowej przez ul. 3 Maja, gdzie zwiększymy częstotliwość kursów dzięki modyfikacji linii 2 i 11. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy oczekują niezawodnej i przewidywalnej komunikacji, zwłaszcza w godzinach szczytu

– mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Zmiany w kursach autobusów. Krótsze trasy i szybsze przejazdy

Wprowadzane zmiany w komunikacji miejskiej to efekt wielu miesięcy analiz oraz konsultacji z radami dzielnic, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu lokalnych potrzeb transportowych. Wypracowaliśmy rozwiązania, które mają zmniejszyć ryzyko występowania opóźnień i poprawić częstotliwość kursów. Przykładem jest skrócenie linii 131 i zwiększenie jej częstotliwości, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną dla mieszkańców Matemblewa. Z kolei poprzez nowe trasy linii 122 i 149 lepiej skomunikowana będzie Nowa Letnica. W południowych dzielnicach, takich jak Ujeścisko -Łostowice, czy miejscowość Jankowo, dzięki reorganizacji linii 255 i 256, zwiększymy liczbę kursów o ponad 50%. Wszystkie te działania mają na celu realne podniesienie jakości usług transportowych, a ich efekty będziemy monitorować i omawiać z radami dzielnic podczas kolejnych spotkań konsultacyjnych w listopadzie

– podkreśla Łukasz Kłos, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W Nowej Letnicy pojawią się bezpośrednie połączenia do Wrzeszcza Górnego, Przymorza, Oliwy i Sopotu. Przystanek „Węzeł Harfa” zostanie przeniesiony bliżej osiedla, pod wiadukt alei Płażyńskiego, i będzie obsługiwany przez trzy linie – 122, 149 i 158.

Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 110 do portu lotniczego – autobusy w dni powszednie będą odjeżdżać co 20 minut przez cały dzień. Natomiast linia 122 zmienia trasę – będzie bezpośrednie połączenie Letnicy i Brzeźna z Zaspą, Przymorzem, Oliwą oraz Sopotem.

Zwiększona zostanie częstotliwość z 60 do 40 minut przez cały tydzień. Autobusy tej linii nie będą już docierać na lotnisko, które będzie efektywnie obsługiwane przez PKM oraz wzmocnioną linię 110.

Dotychczasowy specyficzny układ dwóch linii okrężnych 149 i 249 zostanie przebudowany. Linia 149 obsłuży Nową Letnicę i dwukierunkowo, krótką trasą autobusy pojadą przez Dolny Wrzeszcz do Wrzeszcza PKP i dalej przez Strzyżę, VII Dwór do Przymorza SKM

– informowano w komunikacie.

Brzeźno, Zaspa i Przymorze będą obsłużone przez linię 122, która w części swojej trasy pokryje się z dotychczasowymi trasami linii 149 i 249. W tej sytuacji linia 249 przestanie być potrzebna.

Autobusy linii 149 będą kursować ze zwiększoną częstotliwością w weekendy. Matemblewo będzie obsługiwane krótką linią 131 do Brętowa PKM. Autobusy będą jeździć co 20 minut. Obecnie na długiej trasie do Olszynki kursują co 40 minut i są narażone na zatory drogowe, a w konsekwencji na opóźnienia. Na linii 178 na Olszynkę wzrośnie liczba kursów w dni powszednie. Linia zmieni też trasę, aby lepiej współpracowała z linią 123 – razem dadzą połączenie co około 15 minut na wspólnym odcinku.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zostanie obsłużone linią 184, która od października zmieni trasę. Autobusy pojadą na Suchanino przez Hucisko, ul. 3 Maja, al. Zwycięstwa i ul. Smoluchowskiego. Przez cały tydzień będą kursować co 20–30 minut. Jest to znacząca poprawa w stosunku do obecnej oferty – dziś Śródmieście z UCK łączy linia 131, która funkcjonuje tylko w dni powszednie z częstotliwością co 40 minut.

Skrócona zostanie linia 256 do pętli Łostowice Świętokrzyska, aby uwolnione w ten sposób autobusy mogły kursować częściej i były mniej narażone na opóźnienia. Z pętli Łostowice Świętokrzyska do centrum pasażerowie dojadą tramwajami – odjeżdżającymi z tego przystanku co 2–4 minuty w szczycie. Z Kowal i Jankowa autobusy będą kursować łącznie co 20 minut przez cały dzień, oferując o ponad 50 procent kursów więcej niż obecnie.

Zmiany na liniach obsługujących Sopot

Linia 117 na wniosek miasta Sopotu zostanie przekierowana z osiedla Przylesie na osiedle Mickiewicza. Autobusy linii 122 pojadą z kolei na Przylesie, ale nie będą już kursować przez Dolny Sopot, który jest obsługiwany przez linię 187 w ramach połączeń organizowanych przez ZKM Gdynia.

Mieszkańcy Sopotu od dawna zgłaszali potrzebę usprawnienia komunikacji miejskiej, szczególnie w kontekście połączeń z Gdańskiem i Gdynią. Dlatego poprzez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej przeprowadziliśmy szczegółowe badania, które objęły aż 840 osób. Wyniki jasno wskazały trzy główne potrzeby: lepsze skomunikowanie z Gdańskiem, poprawę dostępności transportu na górnym tarasie Sopotu oraz zwiększenie częstotliwości kursów w pasie nadmorskim. W odpowiedzi na te postulaty zmodyfikowaliśmy trzy linie autobusowe – 117, 122 i 187 – tak, by realnie poprawić komfort podróży. Szczególnie istotna jest zmiana trasy linii 122, która teraz będzie obsługiwać kluczowe punkty Gdańska. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Sopotu zyskają szybszy, wygodniejszy i bardziej ekologiczny transport publiczny. To ważny krok w kierunku nowoczesnej i zintegrowanej komunikacji metropolitalnej

– podkreśla Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

Rozkłady jazdy dotyczące zmian wrześniowych będą dostępne na stronie ZTM od poniedziałku (25 sierpnia).

