Dwoje pacjentów wyskoczyło z okien szpitala! Ujawniono nowe ustalenia

Dwie tragedie w szpitalu w Wejherowie. W odstępie kilku godzin z okna wypadło dwoje pacjentów. Prokuratura zabiera głos

Wejherowo 19 sierpnia było miejscem dramatycznych wydarzeń. W ciągu zaledwie kilku godzin z okna tamtejszego szpitala wypadło dwoje pacjentów – kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 65 lat. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb, życia poszkodowanych nie udało się uratować. Do pierwszego zdarzenia doszło rano, po godzinie 7:30. 65-letnia pacjentka wypadła z okna na piątym piętrze budynku, gdzie znajduje się oddział neurologiczny. Około pięć godzin później, po godzinie 12:15, niemal identyczny dramat rozegrał się w tym samym miejscu – tym razem zginął 65-letni mężczyzna.

Czy te dwie tragedie miały ze sobą jakiś związek? Śledztwo trwa

– Dwa tragiczne zdarzenia z tego samego oddziału neurologii, z tego samego, piątego piętra – potwierdziła wówczas w rozmowie z „Super Expressem” asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. – Najpierw po godz. 7:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku 65-letniej pacjentki. Prokurator wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Kilka godzin później odebraliśmy kolejne, podobne zgłoszenie – tym razem dotyczące 65-letniego mężczyzny – wyjaśniła policjantka. Śledczy podkreślali wówczas, że postępowanie wyjaśniające jest w toku. Czy te dwie tragedie miały ze sobą jakiś związek?

Do sprawy wrócił "Fakt". Jak dowiedział się nieoficjalnie, według śledczych śmierć jednej osoby mogła zainspirować drugą, lecz to tylko domysły. "Wciąż czekamy na wyniki sekcji zwłok obu zmarłych osób. Poznamy je za około 2-3 miesiące. Do tego czasu nie możemy powiedzieć nic ponadto, co przekazywaliśmy wcześniej. Nic nie wskazuje na to, by zmarłe osoby łączyły jakiekolwiek relacje i by ktokolwiek przyczynił się do ich śmierci" — przekazał "Faktowi" Tomasz Płaszczyński, zastępca prokuratora rejonowego w Wejherowie.

