Gdańskie Morsy świętowały 50-lecie. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego morsowania w 2025 roku! [GALERIA]

Noworoczna kąpiel Morsów była jedną z kilku planowanych na 2025 rok uroczystości urodzinowych. Gdański Klub Morsów funkcjonuje już od 1975 roku i właśnie świętował swoje 50-lecie. Obecnie zrzesza aż 226 członków. We władzach klubu zasiadają: Aleksander Panow, Krzysztof Bobkowski i Halina Burzyńska.

Temperatura powietrza wynosiła około 6 stopni, wody około pięciu, do tego padał lekki deszcz. Było mało wyjściowo. Ale oczywiście gdańskich morsów to nie odstraszyło. Kilkadziesiąt osób z Gdańskiego Klubu Morsów wskoczyło do wody, by zgodnie z tradycją wykąpać się w Nowym Roku

– pisze gdansk.pl.

Ale żeby wejść do wody, najpierw musi być rozgrzewka na piasku. Pamiątkowe zdjęcia, tańce i do wody! Noworoczna kąpiel Morsów była widowiskiem dla spacerujących po plaży, bowiem osoby wchodzące do wody miały swoje przebrania. Był Neptun i Prozerpina, a nowi członkowie zostali ochrzczeni.

Wspólnie z Morsami, z lodowatej kapieli skorzystał zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzela, który najpierw na brzegu rozdał specjalne nagrody, tzw. Supermorsy, dla zasłużonych członków klubu za ich wieloletnią pracę, propagowanie morsowania i zaangażowanie w akcje klubowe. Później rozebrał się i wskoczył do wody z innymi.

Morsowanie zaczyna się już w październiku i trwa aż do wiosny. Jednorazowe wejście do wody powinno trwać od kilkudziesięciu sekund do około trzech minut.