Gdańskie ZOO powitało nowe pisklęta! Warzęchy czerwonolice skradną Twoje serce

Warzęchy czerwonolice to ptaki, które na pierwszy rzut oka wyróżniają się swoim charakterystycznym dziobem, przypominającym łyżkę. Można je spotkać na stawach gdańskiego ZOO, gdzie dzielą przestrzeń z flamingami, tworząc barwną i egzotyczną scenerię. Ich dieta opiera się głównie na zwierzętach wodnych, co czyni z nich ważny element ekosystemu wodnego. Teraz, dzięki narodzinom piskląt, możemy obserwować te ptaki w pełnym cyklu życia.

Warzęcha czerwonolica. Poznaj bliżej ten gatunek

Warzęchy czerwonolice to ptaki, które bez trudu można rozpoznać po ich szerokim, łyżkowatym dziobie. To właśnie dzięki niemu ptaki te sprawnie przecedzają wodę w poszukiwaniu pożywienia. Ich dieta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje ryby, płazy, skorupiaki oraz mięczaki. Warzęchy preferują gniazdowanie w koloniach, często w towarzystwie innych gatunków ptaków wodnych.

W gdańskim ZOO możemy obserwować, jak wygląda opieka rodzicielska w wykonaniu warzęch czerwonolicych. Samica składa zazwyczaj od 3 do 5 jaj, a oboje rodzice troskliwie opiekują się młodymi, aż do momentu, gdy te staną się samodzielne. To niezwykła okazja, by zobaczyć, jak wygląda wychowywanie piskląt w świecie ptaków i jak ważne jest zaangażowanie obojga rodziców w ten proces.

