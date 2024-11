To przestępca?

Policja poszukuje tego mężczyzny! Widzieliście go? Chodzi o drogocenną poduszkę [ZDJĘCIA]

Policja w Gdyni opublikowała zdjęcia ok. 50-letniego mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą poduszki o wartości 1 290 zł. Do zdarzenia doszło 7 października br., a mundurowi podali również rysopis poszukiwanego, bo do tej pory nie udało się również ustalić jego tożsamości. Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę, beżowe spodnie, czarne buty i miał okulary korekcyjne.