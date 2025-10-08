Tragedia podczas policyjnej akcji. Na widok służb wyskoczył z piątego piętra

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-08 15:30

Dramatyczne sceny w Gdyni. Mężczyzna uciekał przed policją i w pewnym momencie wyskoczył przez okno. Okazało się, że mundurowi podejrzewali uciekiniera o dokonanie zabójstwa 87-latka w mieszkaniu przy ul. Gniewskiej w dzielnicy Chylonia na początku października.

Policja

i

Autor: Pixabay.com
Super Express Google News

Zabójstwo w Gdyni. Śledczy na tropie. Podejrzany nie żyje!

Początkowo nic nie wskazywało, że znalezione ciało 87-letniego mężczyzny, znalezione w czwartek (2 października) w mieszkaniu przy ul. Gniewskiej w Gdyni może mieć związek z zabójstwem. Ponowne oględziny i sekcja zwłok seniora wykazały, że do jego śmierci doprowadziły osoby trzecie.

Trójmiejscy policjanci zajęli się wyjaśnieniem sprawy i wytypowali podejrzanego. Mężczyzna był w jednym z mieszkań przy ul. Morskiej Gdyni. Do akcji posłano kontrterrorystów. Podejrzany – jak informuje trójmiasto.pl – na widok służ w mieszkaniu, wyskoczył z piątego piętra budynku. Mężczyzna nie przeżył. Przechodnie dostrzegli makabryczny widok martwego mężczyzny.

Wciąż nie wiadomo, co było motywem działania sprawcy i dlaczego doszło do tak brutalnego ataku na starszego mężczyznę. Czy były to kwestie osobiste, finansowe, czy może zupełnie inne, niewyjaśnione dotąd powody? Te pytania pozostają otwarte i wymagają dalszych analiz oraz zbierania dowodów.

Śmierć podejrzanego komplikuje sprawę, uniemożliwiając przesłuchanie go i poznanie jego wersji wydarzeń. Śledczy będą musieli polegać na innych dowodach, takich jak zeznania świadków, wyniki badań kryminalistycznych oraz analiza miejsca zbrodni. To sprawia, że dochodzenie staje się jeszcze bardziej skomplikowane i czasochłonne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Śmierć kitesurfera w Jastarni. Synowie opłakują tatę. „Odszedł, robiąc to, co kochał”

Źródło: trójmiasto.pl / Fakt

Polecany artykuł:

10-latek zginął pod kołami pirata drogowego. Mamy nowe informacje o zatrzymanym…
Sonda
Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji?
Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
GDYNIA