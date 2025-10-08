Tragedia podczas policyjnej akcji. Na widok służb wyskoczył z piątego piętra

Zabójstwo w Gdyni. Śledczy na tropie. Podejrzany nie żyje!

Początkowo nic nie wskazywało, że znalezione ciało 87-letniego mężczyzny, znalezione w czwartek (2 października) w mieszkaniu przy ul. Gniewskiej w Gdyni może mieć związek z zabójstwem. Ponowne oględziny i sekcja zwłok seniora wykazały, że do jego śmierci doprowadziły osoby trzecie.

Trójmiejscy policjanci zajęli się wyjaśnieniem sprawy i wytypowali podejrzanego. Mężczyzna był w jednym z mieszkań przy ul. Morskiej Gdyni. Do akcji posłano kontrterrorystów. Podejrzany – jak informuje trójmiasto.pl – na widok służ w mieszkaniu, wyskoczył z piątego piętra budynku. Mężczyzna nie przeżył. Przechodnie dostrzegli makabryczny widok martwego mężczyzny.

Wciąż nie wiadomo, co było motywem działania sprawcy i dlaczego doszło do tak brutalnego ataku na starszego mężczyznę. Czy były to kwestie osobiste, finansowe, czy może zupełnie inne, niewyjaśnione dotąd powody? Te pytania pozostają otwarte i wymagają dalszych analiz oraz zbierania dowodów.

Śmierć podejrzanego komplikuje sprawę, uniemożliwiając przesłuchanie go i poznanie jego wersji wydarzeń. Śledczy będą musieli polegać na innych dowodach, takich jak zeznania świadków, wyniki badań kryminalistycznych oraz analiza miejsca zbrodni. To sprawia, że dochodzenie staje się jeszcze bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Źródło: trójmiasto.pl / Fakt

