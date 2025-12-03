Gdzie jest Oliwia? Ostatni widział ją brat. Nastolatka wysiadła z autobusu i ślad po niej zaginął

Zaginęła 17-letnia Oliwia Osiepiuk ze Słupska (woj. pomorskie). Nastolatkę po raz ostatni widział jej brat, kiedy to w sobotę (29 listopada) wysiadła z autobusu miejskiego przy ul. 3 Maja. Policjanci prowadzą poszukiwania dziewczyny i proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu Oliwii.

i Autor: Archiwum prywatne; Fotodax/ Shutterstock