Gdzie jest Oliwia? Ostatni widział ją brat. Nastolatka wysiadła z autobusu i ślad po niej zaginął

Zaginęła Oliwia Osiepiuk. 17-latka zniknęła po wyjściu z autobusu
Policjanci ze Słupska poszukują zaginionej 17-letniej Oliwii Osiepiuk. Dziewczynę ostatni raz widział jej brat. W sobotę (29 listopada) około godz. 14 Oliwia wysiadła z autobusu miejskiego przy ul. 3 Maja w Słupsku. Od tamtej pory 17-latka nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.
Poszukiwania Oliwii Osiepiuk. Czy ktoś widział zaginioną nastolatkę?
Zaginiona Oliwia Osiepiuk ma 17 lat. Mierzy 173 cm wzrostu, waży 60 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma włosy koloru ciemny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w srebrną, krótką kurtkę, a także w różowe dresy z czarnymi napisami, bluzkę w zebrę z długimi rękawami oraz czarne adidasy. Wszystkie osoby, które widziały 17-latkę proszone są o kontakt z policjantami pod numerami telefonu 47 74 20 545 lub 112.