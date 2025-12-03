Gdzie jest Oliwia? Ostatni widział ją brat. Nastolatka wysiadła z autobusu i ślad po niej zaginął

2025-12-03 8:13

Zaginęła 17-letnia Oliwia Osiepiuk ze Słupska (woj. pomorskie). Nastolatkę po raz ostatni widział jej brat, kiedy to w sobotę (29 listopada) wysiadła z autobusu miejskiego przy ul. 3 Maja. Policjanci prowadzą poszukiwania dziewczyny i proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu Oliwii.

Autor: Archiwum prywatne; Fotodax/ Shutterstock
Zaginęła Oliwia Osiepiuk. 17-latka zniknęła po wyjściu z autobusu

Policjanci ze Słupska poszukują zaginionej 17-letniej Oliwii Osiepiuk. Dziewczynę ostatni raz widział jej brat. W sobotę (29 listopada) około godz. 14 Oliwia wysiadła z autobusu miejskiego przy ul. 3 Maja w Słupsku. Od tamtej pory 17-latka nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Poszukiwania Oliwii Osiepiuk. Czy ktoś widział zaginioną nastolatkę?

Zaginiona Oliwia Osiepiuk ma 17 lat. Mierzy 173 cm wzrostu, waży 60 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma włosy koloru ciemny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w srebrną, krótką kurtkę, a także w różowe dresy z czarnymi napisami, bluzkę w zebrę z długimi rękawami oraz czarne adidasy. Wszystkie osoby, które widziały 17-latkę proszone są o kontakt z policjantami pod numerami telefonu 47 74 20 545 lub 112.

CZYTAJ TEŻ: Ciało 31-latka w walizce. To, co znaleziono w parku, mrozi krew w żyłach!

