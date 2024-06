Słupsk. Z impetem wjechał w motocyklistę. 49-latek walczy o życie

Policja zatrzymała 35-letniego Gerarda B. w związku z wypadkiem, do jakiego doszło w niedzielę (23 czerwca) wieczorem w Słupsku. Około godz. 20 na skrzyżowaniu, kierowca mercedesa, jadąc z ul. Garncarskiej w stronę ul. Gdańskiej, z ogromną prędkością wjechał w wyjeżdżającego z ul. Wiejskiej motocyklistę, który z poważnymi obrażeniami został zabrany na SOR. Kiedy oglądamy nagranie z chwili dramatycznego wypadku, aż trudno uwierzyć w to, co widzimy. Kierowca mercedesa jakby nie widział, co dzieje się na drodze. Pędzi przed siebie, kompletnie wręcz ignorując 49-letniego motocyklistę. Tuż po uderzeniu, motocyklista wyleciał w powietrze, niczym wystrzelony pocisk. Nagranie z wypadku ze Słupska poniżej.

Czy sprawca wypadku w Słupsku kierował pod wpływem narkotyków?

Widząc nagranie, na którym sprawca wypadku w Słupsku nie robi nic, aby uniknąć zderzenia z motocyklistą, policjanci chcieli ustalić, czy kierowca nie jechał pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ze wstępnych badań wynikało, że zatrzymany 35-letni Gerard B. był trzeźwy w chwili wypadku. W jego krwi badania przesiewowe nie wykazały obecności narkotyków. Śledczy zlecili jednak kolejne badania, bardziej szczegółowe. W jednej z próbek moczu Gerarda B., jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, miały zostać wykryte substancje psychoaktywne. Nie ma jednak pewności, że miały one wpływ na zachowanie kierowcy. Śledczy będą to ustalać.

Tak Gerard B. tłumaczył się po wypadku w Słupsku

Jak 35-latek tłumaczył swoje zachowanie? Ze słów Gerarda B. wynika niewiele. Śledczym miał mówić coś o oddaniu życia za Boga, że ścigał się po to, aby oddać w ten sposób życie. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że rodzice zatrzymanego to przedsiębiorcy. Mają nieruchomości w Danii i Hiszpanii.