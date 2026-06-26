Groźny wypadek w Gdyni! 88-latek potrącił rowerzystę na przejeździe, poszkodowany trafił do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-26 8:45

Groźny wypadek na jednej z ulic Gdyni. 88-letni kierowca citroena potrącił 50-letniego rowerzystę, który przejeżdżał przez przejazd dla rowerów. Poszkodowany z obrażeniami trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Szczegóły poniżej.

Ratownik medyczny w zielonym uniformie, z tyłu otwarte drzwi karetki i nosze medyczne, symbolizujące pomoc po wypadku. Więcej o zdarzeniu, gdzie 88-latek potrącił rowerzystę w Gdyni, przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Freepik.com

Wypadek w Gdyni. Samochód potrącił rowerzystę na przejeździe

Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 25 czerwca wieczorem na ul. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. Samochód osobowy zderzył się tam z rowerzystą. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 19.20. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 88-letni kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa 50-letniemu rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. Doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzysta odniósł obrażenia i trafił do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Apel do kierowców i rowerzystów

Policjanci sprawdzili trzeźwość obu uczestników zdarzenia. Zarówno kierowca samochodu, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Na miejscu wykonano oględziny oraz zabezpieczono ślady, które pomogą w wyjaśnieniu przyczyn wypadku. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.

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