Groźny wypadek w Gdyni! 88-latek potrącił rowerzystę na przejeździe, poszkodowany trafił do szpitala

Wypadek w Gdyni. Samochód potrącił rowerzystę na przejeździe

Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 25 czerwca wieczorem na ul. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. Samochód osobowy zderzył się tam z rowerzystą. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 19.20. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 88-letni kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa 50-letniemu rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. Doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzysta odniósł obrażenia i trafił do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Apel do kierowców i rowerzystów

Policjanci sprawdzili trzeźwość obu uczestników zdarzenia. Zarówno kierowca samochodu, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Na miejscu wykonano oględziny oraz zabezpieczono ślady, które pomogą w wyjaśnieniu przyczyn wypadku. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.

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