Świadkowie zatrzymali 28-latka, żeby nie uciekł przed przyjazdem policji. Mężczyzna miał 1,5 promila

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-25 16:12

Nocna przejażdżka zakończyła się kompletnym fiaskiem. 28-letni kierowca toyoty, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, staranował trzy zaparkowane samochody. Świadkowie zatrzymali mężczyznę, żeby nie uciekł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem policji. Teraz grozi mu nawet 3 lata więzienia, utrata prawa jazdy i wysoka grzywna.

Policjant w granatowej koszulce z napisem POLICJA od tyłu, stojący obok zatrzymanego mężczyzny w niebieskiej koszulce i kajdankach na rękach, również od tyłu. Scena aresztowania pijanego kierowcy, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: mat. policji

Pijany kierowca staranował trzy auta. Świadkowie zatrzymali go przed przyjazdem policji

Tuż po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji w rejonie ul. Olimpijskiej. Według zgłaszających kierowca toyoty uderzył w trzy zaparkowane samochody. Na miejsce skierowano dwa patrole drogówki.

Funkcjonariusze potwierdzili przebieg zdarzenia i zatrzymali 28-latka, którego wcześniej ujęli świadkowie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli miejsce kolizji do czasu przyjazdu grupy dochodzeniowo-śledczej, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady.

28-latkowi grozi do 3 lat więzienia i wysoka grzywna

- Od zatrzymanego 28-latka została pobrana krew na obecność alkoholu w organizmie, a następnie został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz mężczyźnie grozi kara nawet 3 lat więzienia, odpowie też za spowodowanie kolizji – informują funkcjonariusze.

Policja przypomina, że za kierowanie po alkoholu grozi kara nawet 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

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