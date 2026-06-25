Świadkowie zatrzymali 28-latka, żeby nie uciekł przed przyjazdem policji. Mężczyzna miał 1,5 promila

Pijany kierowca staranował trzy auta. Świadkowie zatrzymali go przed przyjazdem policji

Tuż po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji w rejonie ul. Olimpijskiej. Według zgłaszających kierowca toyoty uderzył w trzy zaparkowane samochody. Na miejsce skierowano dwa patrole drogówki.

Funkcjonariusze potwierdzili przebieg zdarzenia i zatrzymali 28-latka, którego wcześniej ujęli świadkowie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli miejsce kolizji do czasu przyjazdu grupy dochodzeniowo-śledczej, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady.

28-latkowi grozi do 3 lat więzienia i wysoka grzywna

- Od zatrzymanego 28-latka została pobrana krew na obecność alkoholu w organizmie, a następnie został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz mężczyźnie grozi kara nawet 3 lat więzienia, odpowie też za spowodowanie kolizji – informują funkcjonariusze.

Policja przypomina, że za kierowanie po alkoholu grozi kara nawet 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

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