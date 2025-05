Horror w Czernikach. Sypiał z córkami, mordował dzieci. Nowe informacje o rodzinie

Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszą wieś na Pomorzu. Zaskoczeni? My też!

Czerniki to niewielka wieś na Kaszubach. W jednym z domów dochodziło do okropnych zbrodni. Piotr G. sypiał ze swoimi córkami. Potem mordował noworodki, które przychodziły na świat z kazirodczych związków. Sprawa wyszła na jaw, bo jedna z koleżanek z pracy córki Piotra, Pauliny, podejrzewała, że jest ona w ciąży, choć jej brzuch „nagle” zniknął. Policjanci, gdy weszli do domu Piotra G., pod podłogą w kuchni znaleźli zwłoki trójki noworodków.

Ojciec z córką jak mąż z żoną

We wrześniu 2023 r. Piotr G. i jego córka Paulina trafili do aresztu. Przypomnijmy - 15 września policjanci odkryli ciała trzech maluszków. O dokonanie okrutnej zbrodni śledczy podejrzewają Piotra G., który ze swoją córką Pauliną G. żył jak z żoną. Wcześniej, z domu uciekła siostra Pauliny, bo miała dość gwałtów ze strony ojca-potwora. Kazirodczy kochankowie zostali aresztowani. Grozi im dożywocie.

Areszt wobec podejrzanych. Prokuratura podała ważną datę

Kilkanaście miesięcy później nasi dziennikarze zapytali rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, na jakim etapie jest śledztwo. - Termin stosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych upływa w 6 czerwca 2025 roku - informuje cytowany przez „Super Express” prokurator Mariusz Duszyński.

W związku z tym prokurator w najbliższym czasie (najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu stosowania tymczasowego aresztowania) wystąpi z wnioskiem o przedłużenie stosowania wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na dalszy czas oznaczony.

Rzecznik gdańskiej prokuratury wyjaśnia, że opinia biegłych psychiatrów, psychologa oraz seksuologa (wobec Piotra G.) wpłynęła do prokuratury i „obecnie trwa jej analiza”.

Natomiast prokurator oczekuje na sporządzenie przez biegłych psychiatrów, psychologów kompleksowej opinii dotyczącej podejrzanej Pauliny G. Status pokrzywdzonej przysługuje Natalii O. W tej chwili nie można podać daty zakończenia śledztwa.

- dodaje Duszyński.

Przypomnijmy, że Natalia O. to jedna z córek Piotra G., która uciekła z domu swojego ojca potwora.