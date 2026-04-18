IMGW ostrzega: nadchodzą przelotne opady i burze. W których regionach pogoda się pogorszy?

Pogoda na weekend. Spokojna sobota, a w niedzielę więcej chmur i deszczu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższych dniach w Polsce utrzyma się dość spokojna, wiosenna aura. Będzie umiarkowanie ciepło, choć w niektórych regionach mogą pojawić się przelotne opady.

Sobota przyniesie słońce i przyjemne temperatury

W sobotę, 18 kwietnia w większości kraju będzie pogodnie. Dominować małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie nad morzem chwilami więcej chmur. Na Lubelszczyźnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury wyniosą od około 14–15°C na północy, przez 16°C w centrum, do nawet 18–20°C na południu i zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem – od 7 do 10°C.

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia) na zachodzie i Pomorzu pojawi się więcej chmur i miejscami może popadać deszcz. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie mniejsze, choć lokalnie mogą wystąpić mgły. Temperatura spadnie do około 2°C na wschodzie, 4°C w centrum i do 8–9°C na zachodzie.

Niedziela z deszczem i burzami na zachodzie kraju

W niedzielę, 19 kwietnia pogoda zacznie się pogarszać, zwłaszcza na zachodzie Polski, gdzie pojawią się opady deszczu, miejscami dość intensywne, a lokalnie także burze. W innych regionach będzie więcej chmur, ale możliwe będą też przejaśnienia.

Temperatura wyniesie od około 10–12°C na zachodzie i północy, przez 16°C w centrum, do 19°C na południowym wschodzie. Nad morzem ponownie chłodniej – od 6 do 9°C.

W Warszawie sobota zapowiada się pogodnie, z temperaturą do 17°C, a noc będzie chłodna – około 3°C. W niedzielę w stolicy pojawi się więcej chmur, a temperatura osiągnie około 16°C.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie