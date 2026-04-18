Co się dzieje po odmowie przyjęcia mandatu?

Jeśli nie opłacimy mandatu, np. uznając go za niesłuszny, musimy liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z przepisami brak zapłaty może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że należność może zostać ściągnięta przymusowo, o ile nie dojdzie wcześniej do jej przedawnienia.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń, organ ma prawo dochodzić zapłaty przez trzy lata od momentu przyjęcia mandatu, czyli jego podpisania. Standardowy termin na uregulowanie należności wynosi siedem dni, jednak nie ma jasno określonego momentu rozpoczęcia ewentualnej egzekucji.

Jeśli jesteśmy przekonani, że mandat został nałożony niesłusznie, kluczowe jest szybkie działanie. Podpisanie mandatu jest jednoznaczne z przyznaniem się do winy. Zanim jednak dokument zostanie wystawiony, funkcjonariusz zapyta nas, czy przyjmujemy mandat karny. Właśnie w tym momencie powinniśmy odmówić jego przyjęcia, korzystając z przysługującego prawa, jeśli uznajemy, że został on wystawiony niesłusznie. Po podpisaniu dokumentu nie będziemy mogli już skorzystać z tego prawa.

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu. Organ, którego funkcjonariusz wystawił mandat (najczęściej policja lub straż miejska), składa wniosek o ukaranie do sądu, a wymiar sprawiedliwości ocenia, czy zasądzona kara była zasadna.

Rozprawa w sądzie. Kto musi się stawić?

Na rozprawie obecny musi być zarówno ukarany, jak i funkcjonariusz, który wystawił mandat. Policjant powinien pamiętać szczegóły zdarzenia i być przygotowany na pytania sądu oraz obrony. Dla funkcjonariusza to również dodatkowy obowiązek, który nie zawsze jest dla niego komfortowy.

Odmowa mandatu to ryzyko

Decydując się na odmowę przyjęcia mandatu, trzeba liczyć się z ryzykiem wyższej kary. Jeśli wymiar sprawiedliwości uzna, że wystawiony mandat był zasadny, nawet przy niewielkiej kwocie mandatu, koszta mogą znacznie wzrosnąć. Jeśli zatem sprawa trafia na drogę sądową, wymaga od nas solidnych dowodów na naszą niewinność lub nieadekwatną wysokość mandatu w stosunku do naszego przewinienia.

Przegrana w sądzie. Jakie konsekwencje?

Jeśli sąd uzna winę kierowcy, może nałożyć obowiązek zapłaty grzywny oraz kosztów postępowania. Kara finansowa również może sięgnąć - zgodnie z przepisami - nawet 30 tys. zł. W praktyce tak wysokie kary zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, kierowca nie ma obowiązku zapłaty wyznaczonej kary.

Czy zawsze warto odmawiać mandatu? Kiedy odmowa ma sens?

Prawo pozwala odmówić przyjęcia mandatu w każdej sytuacji, jednak nie zawsze jest to opłacalne. Liczenie na pobłażliwość sądu to zła strategia. Nawet niewielka kara może ostatecznie znacząco wzrosnąć.

Decyzja o odmowie powinna być dobrze przemyślana. Warto ją podjąć tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie udowodnić swoją niewinność lub wykazać, że kara jest nieproporcjonalna do wykroczenia. Kluczowe jest posiadanie dowodów, które będzie można przedstawić przed sądem.

