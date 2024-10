Pogoda w niedzielę, 13.10.2024. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla 14 województw. Najsilniej wiać ma nad morzem oraz w górach. Spokojniejsza pogoda w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. podlaskim. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na Wybrzeżu także silny i bardzo silny, do 55 km/h, początkowo z kierunków południowych, później stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. Porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju do 85 km/h, lokalnie 90 km/h, na północnym wschodzie do 60 km/h, na wybrzeżu do 95 km/h, a wysoko w górach do 110 km/h - prognozuje IMGW. Ostrzeżenia przed wiatrem obowiązują do godzin nocnych w poniedziałek (14 października).

Według prognoz IMGW, Niedziela (13 października) zapowiada się jako dzień pochmurny, jednak po południu może pojawić się więcej chwil ze słońcem. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa opadów deszczu. Wysokość opadów od 5 mm do 15 mm, na północy lokalnie około 20 mm. Prognozowane są również lokalne burze, a wysoko w górach możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej na północy, tam na termometrach maksymalnie 8-9°C. W centrum około 12°C w centrum, a najcieplej na południu kraju, tam do 16°C.

Źródło: IMGW