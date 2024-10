Nowa prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Jeden szczegół niepokoi

Pogoda we Wszystkich Świętych. Temperatura i opady 1 listopada. Prognoza IMGW

Wszystkich Świętych coraz bliżej. Do 1 listopada zostało już tylko kilka tygodni. Tego dnia wielu z nas uda się na cmentarz, aby upamiętnić zmarłych członków rodziny, przyjaciół i znajomych, zapalając znicze na ich grobach. Zanim nadejdzie 1 listopada, zastanawiamy się, jaka będzie pogoda tego dnia. Spacerowanie po cmentarzu w zimny, deszczowy dzień nie należy do przyjemnych. Czy we Wszystkich Świętych rzeczywiście będzie chłodno i deszczowo, a może jesień pokaże nam swoje piękne oblicze?

Poprzednia eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW, dotycząca temperatury i opadu sugerowała, że w listopadzie 2024 r. "średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Nieco wyższa temperatura możliwa w zachodniej części Polski.

Pogoda długoterminowa na 1 listopada. Ciepło we Wszystkich Świętych?

Aktualna eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu IMGW zakłada, że w listopadzie 2024 "w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej". Średnia temperatura waha się w granicach 2-6 stopni Celsjusza. To wyliczenia dotyczące całego miesiąca, a nie tylko 1 listopada, ale coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że we Wszystkich Świętych będzie dość ciepło jak na tę porę roku. Jeśli chcemy wiedzieć, czy 1 listopada 2024 r. będzie padać deszcz, najlepiej sprawdzić prognozy ekspertów dopiero pod koniec października.

Źródło: IMGW

